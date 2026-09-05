- OTA चेन्नई में 5 सितंबर 2026 को एसएससी-122 और एसएससी महिला-36 बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई
- परेड में कुल 342 ऑफिसर कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में शामिल हुए
- मित्र देशों के 17 कैडेट्स ने भी प्रशिक्षण पूरा किया, जिनमें 10 महिला कैडेट्स शामिल हैं
चेन्नई. ऑफ़िसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) में 5 सितंबर 2026 को पासिंग आउट परेड हुई है. इस भव्य परेड के साथ ही सैकड़ों युवा देश सेवा के संकल्प के साथ भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं. इस गरिमामय समारोह में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और परेड की सलामी ली.
ADG PI - भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि ऑफ़िसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई एसएससी-122 और एसएससी (महिला)-36 बैच की पासिंग परेड में कैडेट्स का अनुशासित ड्रिल, शानदार मार्चपास्ट और गज़ब का तालमेल देखने को मिला, जो उनकी महीनों की कठिन और कठोर सैन्य ट्रेनिंग की परिपक्वता को दर्शा रहा था.
#PassingOutParade at Officers Training Academy, #OTA, #Chennai— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) September 5, 2026
Admiral Krishna Swaminathan, #CNS reviewed the Passing Out Parade, #POP of SSC-122 & SSC (W)-36 at #OTA, #Chennai on 05 September 26. The #POP showcased immaculate drill, smart turnout, high standards of training &… pic.twitter.com/h22m81muhg
मित्र देशों के 17 कैडेट्स ने भी ओटीए चेन्नई में अपनी ट्रेनिंग पूरी
कठिन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर कुल 342 ऑफिसर कैडेट्स भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल हुए. इनमें 29 महिला कैडेट्स भी शामिल हैं. इसके साथ ही भारत के रक्षा सहयोग और अंतरराष्ट्रीय प्रगाढ़ संबंधों को नया आयाम देते हुए मित्र देशों के 17 कैडेट्स ने भी ओटीए चेन्नई में अपनी ट्रेनिंग पूरी की है. इनमें 10 महिला कैडेट्स शामिल हैं.
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नौसेना प्रमुख ने पास आउट हुए अधिकारियों और उनके गौरवशाली माता-पिता को हार्दिक बधाई दी. भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करने के गौरव को रेखांकित करते हुए उन्होंने नए सैन्य अधिकारियों का आह्वान किया कि वे हर परिस्थिति में पेशेवराना दक्षता, अदम्य साहस और अटूट निष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखें.
पिप्पिंग सेरेमनी OTA, चेन्नई
ओटीए चेन्नई में पासिंग आउड परेड के बाद पिप्पिंग सेरेमनी हुई, जिसमें एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नए कमीशन हुए अधिकारियों और उनके माता-पिता को बधाई दी. ऑफिसर कैडेट्स ने अपने कंधों पर लंबे समय से प्रतीक्षित स्टार्स (पद-चिह्न) धारण किए, जो उनके कमीशन होने और उनकी सेवा की शुरुआत का प्रतीक था. नए कमीशन हुए अधिकारियों से बातचीत करते हुए, CNS ने उनसे सशस्त्र बलों की सर्वोच्च परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखने और भविष्य में आदर्श नेता बनने की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया.
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