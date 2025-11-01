दिल्ली के सलीमगढ़ फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पूर्व OSD के बेटे की मौत

दिल्ली के आइटीओ इलाके में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में तैनात रहे OSD नवीन कुमार सिंह के बेटे की मौत हो गई. ये हादसा सलीमगढ़ फ्लाईओवर पर हुआ, जो आईपी एस्टेट थाना क्षेत्र में आता है. पुलिस के मुताबिक, हादसे की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची, वहां एक ट्रक और एक कार बरामद हुई. इस मामले की जांच में पता चला कि ट्रक का टायर पंक्चर हो गया था, जिस कारण वह फ्लाईओवर पर खड़ा था. इसी दौरान पीछे से आई एक कार ट्रक से जा टकराई.

कार चला रहे युवक की पहचान 22 वर्षीय रुद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई, जो OSD नवीन कुमार सिंह के बेटे थे. इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल रुद्र को इलाज के लिए LNJP अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे की वजह ट्रक का फ्लाईओवर पर खड़ा होना बताया जा रहा है, लेकिन इस मामले में पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.