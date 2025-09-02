विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली: खतरे के निशान से 1.03 मीटर ऊपर बह रही है यमुना, बाढ़ का खतरा बढ़ा

जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने सोमवार को मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) को एक आधिकारिक पत्र भेज कर केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा जारी चेतावनी की आधिकारिक जानकारी दी थी.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली: खतरे के निशान से 1.03 मीटर ऊपर बह रही है यमुना, बाढ़ का खतरा बढ़ा
  • दिल्ली रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जलस्तर गंभीर स्थिति में है और खतरे के स्तर से ऊपर बह रहा है
  • यमुना नदी का जलस्तर 206.36 मीटर पर पहुंच गया है जो खतरे के स्तर से 1.03 मीटर अधिक है
  • ऊपरी यमुना जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा और हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा बढ़ा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

भारत सरकार की सेंट्रल वॉटर कमिशन ने अपने ताजा फ्लड फोरकास्ट में कहा है कि दिल्ली के उत्तरी जिले में दिल्ली रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी "गंभीर स्थिति" (SEVERE SITUATION ) में बह रही है. मंगलवार को जारी अपने रिपोर्ट में सेंट्रल वॉटर कमिशन ने कहा, "यमुना 206.36 मीटर के स्तर पर बह रही है, जो इसके खतरे के स्तर 205.33 मीटर से 1.03 मीटर ऊपर है".

पिछले कुछ दिनों से ऊपरी यमुना जलग्रहण (upper Yamuna catchment) क्षेत्र में भारी वर्षा और हथिनी कुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. दिल्ली सरकार यमुना के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए अधिकारियों को मंगलवार से दिल्ली रेलवे पुल पर यातायात और आम जनता की आवाजाही स्थगित करने का निर्देश जारी कर चुकी है.

जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने सोमवार को मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) को एक आधिकारिक पत्र भेज कर केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा जारी चेतावनी की आधिकारिक जानकारी दी थी.

भारत मौसम विभाग के पास मौजूद आकड़ों के मुताबिक दिल्ली में इस मॉनसून सीजन में अब तक 2 सितम्बर, 2025 तक 652.9 mm बारिश रिकॉर्ड की गयी है जबकि औसतन इस दिन तक 452.1 mm बारिश रिकॉर्ड की जाती है, यानि इस साल अब तक औसत से 44% से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गयी है.

इस मॉनसून सीजन में दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में 2 सितम्बर, 2025 तक 498.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि औसतन इस दिन तक राज्य में कुल 357.3 mm बारिश रिकॉर्ड की जाती रही है, यानि इस साल हरियाणा में भी अब तक औसत से 39% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गयी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yamuna River Severe Situation, Delhi Railway Bridge Flood Alert, Central Water Commission Flood Forecast, Yamuna Water Level 206.36 Meters
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com