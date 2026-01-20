विज्ञापन
Delhi News: शालीमार बाग में रचना यादव के हत्यारे को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, मुख्य आरोपी भारत यादव भी अरेस्ट

दिल्ली के शालीमार बाग में रचना यादव की हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने इस मामले में शामिल मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

मृतक रचना यादव (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में महिला रचना यादव की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने तीन अपराधियों को बिहार के कटिहार से गिरफ्तार किया है. 

अपने पति की हत्या मामले की मुख्य गवाह रचना की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. रचना अपने पति की हत्या का केस सुप्रीम कोर्ट तक ले कर आई थीं. इस हत्या के बाद मृतक की बेटी ने कहा था कि मेरे पापा के केस गवाही पर आ गया था. मेरी मां केस की गवाह थीं. उन्होंने बताया कि उनके पापा के केस में 6 कातिल थे. उनमें से एक सरगना अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है. 

अब पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी भारत यादव उसके साथी सुमित और निखिल को गिरफ्तार किया है. गौरतलब है कि रचना यादव के पति की 2023 में संपत्ति विवाद में हत्या कर दी गई थी. रचना यादव अपने पति की हत्या की चश्मदीद गवाह थीं. इस मामले पहले पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था. लेकिन मुख्य आरोपी भरत यादव फरार चल रहा था.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि गवाही से पीछे न हटने पर फरार आरोपी भरत यादव ने उनकी हत्या की साजिश रची थी. 10 जनवरी को बदमाशों ने रचना यादव की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी. मुख्य आरोपी भरत यादव पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की जांच की, वारदात में इस्तेमाल बाइक रोहिणी से बरामद की गई. तकनीकी सर्विलांस और मोबाइल डाटा के जरिए आरोपियों को कटिहार से पकड़ लिया गया.

