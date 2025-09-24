विज्ञापन
दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, हथियार तस्करों के नेटवर्क पर किया बड़ा वार

जांच में सामने आया कि इलियास पिछले 20 साल से इस अवैध धंधे में लिप्त है और उस पर पहले भी गैंगस्टर एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बार फिर हथियार तस्करों के नेटवर्क पर बड़ा वार किया है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. स्पेशल सेल/ईस्टर्न रेंज की टीम ने मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में चल रही कारतूस बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है. साथ ही इस कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. 

पकड़े गए आरोपी

  • फाजिल (50)
  • जमीर (57) 
  • इलियास (65)

पुलिस को कैसे मिली सफलता

पुलिस के अनुसार, 22 सितंबर को सूचना मिली थी कि फाजिल नाम का सप्लायर गाजीपुर फ्लाईओवर, दिल्ली पर हथियार पहुंचाने वाला है. मौके पर जाल बिछाकर फाजिल को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 4 पिस्टल और 166 जिंदा कारतूस बरामद हुए. पूछताछ में फाजिल ने बताया कि वह यह सामान जमीर से लेता था. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर जमीर को रामपुर से गिरफ्तार किया और उसके पास से 20 कारतूस बरामद किए. जमीर ने खुलासा किया कि असली सप्लाई मुरादाबाद के इलियास से होती है. इसके बाद पुलिस ने छापा मारकर इलियास को पकड़ा और उसके पास से 2 सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और एक पिस्टल बरामद की.

छापे में मिला कारतूस बनाने का सामान

इलियास की निशानदेही पर मुरादाबाद में चल रही एक गुप्त फैक्ट्री का पता चला. जब टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से छापा मारा तो वहां से लेथ मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, 257 खाली कारतूस, 354 बुलेट लीड्स, 350 खाली शेल, गन पाउडर और पीतल की रॉड बरामद हुईं. पुलिस का कहना है कि बरामद कच्चे माल से लगभग 1000 कारतूस तैयार किए जा सकते थे.

जांच में हुआ खुलासा

जांच में सामने आया कि इलियास पिछले 20 साल से इस अवैध धंधे में लिप्त है और उस पर पहले भी गैंगस्टर एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं. स्पेशल सेल अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि अब तक दिल्ली-एनसीआर में कितनी बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस सप्लाई किए गए हैं.

