दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की कोशिश में है. आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में इन आप पार्षदों ने भाजपा का हाथ थामा. अब सवाल उठ रहा है कि क्या एमसीडी (MCD) में अगला मेयर बीजेपी का होगा...? AAP के जो पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें एंड्रयूज गंज से पार्षद अनीता बसोया, आरके पुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना वार्ड 152 से पार्षद निखिल शामिल हैं.

इस मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, 'पिछली दिल्ली सरकार के सभी गलत काम खत्‍म होने वाले हैं, उन्‍हें सजा दी जाएगी. फिर चाहे वह शीश महल हो, शराब घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, राशन कार्ड घोटाला हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक घोटाला. हर उस व्यक्ति को सजा मिलेगी जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है. किसी को बख्शा नहीं जाएगा.'

