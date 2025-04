Delhi Weather: दिल्ली-NCR में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश

Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार शाम अचानक मौसम का मिजाज बदला. तेज हवा के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश होनी शुरू हुई. इससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली. दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद सहित आस-पास के अन्य जिलों से भी मौसम का मिजाज बदलने की खबर सामने आई है. इससे पहले शुक्रवार को दिन में तेज धूप थी. मौसम विभाग की ओर दी गई जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था. लेकिन शाम में मौसम बदलने और बारिश शुरू होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली.

#WATCH | Delhi | Heavy rain lashes parts of the national capital. (Visuals from Connaught Place) pic.twitter.com/MekY8CsW0p

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को धूप खिलने के साथ अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 4.2 डिग्री अधिक है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली में शाम को बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई, जो सही साबित हुई.

मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिल्ली में दिन के दौरान आर्द्रता का स्तर 57 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच रही. आईएमडी के अनुसार, राजधानी में शनिवार को ‘आंशिक रूप से बादल छाए' रहने तथा शाम तक ‘सामान्यतः बादल छाए' रहने की संभावना है.

#WATCH | Parts of Delhi receive rain, bringing respite from the scorching heat



(Visuals from Janpath Road) pic.twitter.com/PYaZgd4UFn