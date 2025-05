Delhi Weather: दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के बीच बूंदाबादी से लोगों को गर्मी से मिली राहत

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज फिर बदला है. शनिवार को दोपहर बाद तक भीषण गर्मी पड़ रही थी. तेज धूप लोगों की परीक्षा ले रहा था. लेकिन दोपहर तीन बजे के करीब अचानक से मौसम का मिजाज बदला. फिर तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई. इससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली. इससे पहले शुक्रवार को भी दोपहर बाद कुछ देर के लिए दिल्ली-एनसीआर में आंधी-बारिश आई थी. ऐसे में यह लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली में दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला हो.

मौसम विज्ञान विभाग ने भी बीते दिनों जारी पूर्वानुमान में दिल्ली-एनसीआर में 16 मई के बाद से मौसम बदलने की भविष्यवाणी की थी. जो अभी तक सच साबित होती नजर आई है.



शनिवार दोपहर बाद दिल्ली में मौसम के बदले अंदाज का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तेज आंधी चल रही है.

Watch: Strong winds and sandstorms sweep through Delhi pic.twitter.com/CbZ3reWhgs

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 17 मई और 18 मई को क्षेत्र में गरज के साथ बारिश और आंधी आने की संभावना है. साथ ही धूल भरी हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. इस दौरान सतही हवाएं भी तेज रहेंगी. अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के आसपास रह सकती है.



इन दिनों में आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है. 19 और 20 मई को भी तेज सतही हवाएं दिन के समय सक्रिय रहेंगी. हालांकि, 21 और 22 मई को मौसम कुछ हद तक सामान्य रहने की संभावना जताई गई है.

VIDEO | Rains lash parts of Delhi-NCR. Visuals from Mandi House.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/Lw1DoNRzjg