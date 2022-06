जापान में Cryptocurrency पर बन रही हैं 3 फीचर फिल्म

'The Rhetoric Star' वर्तमान में प्री-प्रोडक्शन फेज़ में है और 2024 में रिलीज़ होगी

जापानी फिल्म स्टूडियो Noma ने क्रिप्टो दुनिया पर तीन फीचर फिल्मों पर काम करने की घोषणा की है. स्टूडिया का कहना है कि ये सभी फिल्म क्रिप्टो जगत से जुड़े एक्सपर्ट्स से मिली अहम जानकारियों पर आधारित होंगी. 'The Rhetoric Star' नाम की पहली नाटकीय फीचर फिल्म वर्तमान में प्री-प्रोडक्शन फेज़ में है और 2024 में रिलीज़ होगी. Noma के संस्थापक ताइको इतो (Taicho Itô) ने एक बयान में बताया कि तीन फीचर फिल्मों की इस सीरीज़ का उद्देश्य रचनात्मक कहानी के जरिए लोगों को क्रिप्टो के बारे में शिक्षित करना है. 'द रेटोरिक स्टार' का नेतृत्व और निर्माण खुद ताइको इतो करेंगे.



Cointelegraph की रिपोर्ट के अनुसार, Itô का मानना ​​​​है कि The Rhetoric Star फिल्म दर्शकों के लिए क्रिप्टो के बारे में सीखने का एक बिल्कुल नया तरीका बनेगी. नोमा के संस्थापक ने गर्व से कहा कि टीम Bitcoin एक्सपर्ट्स और अवॉर्ड-विनिंग साउंड डिजाइनर सेफी कार्मेल (Sefi Carmel) के साथ काम कर रही है. Pokémon, Fairy Tail और Demon Slayer जैसे लोकप्रिय एनीमे में काम कर चुके जापानी एनिमेटर हारुना गोहज़ू (Haruna Gohzu) फिल्मों के एनिमेशन में मुख्य भूमिका निभाएंगे.



सीरीज़ की दूसरी फिल्म का टाइटल 'Opus' है, जिसे एक एनिमेटेड धारावाहिक फिल्म बताया जा रहा है. यह फिल्म एक सीरियलाइज्ड एनिमेटिड फिल्म होगी, जो The Rhetoric Star का प्रोडक्शन प्रोसेस दिखाएगी और इसे सीरीज की पहली फिल्म के रिलीज होने तक, हर हफ्ते एक मिनट के लंबे अंश में रिलीज़ किया जाएगा.



फिल्मों की सीरीज का प्रोडक्शन टोक्यो स्थित ब्लॉकचैन फर्म Gracone के सीईओ माई फुजीमोतो (Mai Fujimoto) और जापानी पब्लिशर CoinPost के एक कार्यकारी रियो नाकात्सुजी (Ryo Nakatsuji) द्वारा भी किया गया है.



अप्रैल में, लोकप्रिय नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) प्रोजेक्ट, Bored Ape Yacht Club ने अपनी खुद की फिल्म सीरीज की घोषणा की थी, जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज्स में से एक, Coinbase द्वारा निर्मित होगी. BAYC के निर्माता Yuga Labs ने तीन एनिमेटेड शॉर्ट फिल्मों की सीरीज़ का निर्माण करने के लिए कॉइनबेस के साथ भागीदारी की, जिसमें फिल्म सीरीज 'The Degen Trilogy' थी.