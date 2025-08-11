डे केयर में दरिंदगी! मेड ने बच्ची को जमीन पर पटक दिया, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया

उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-137 स्थित पारस टियरा सोसायटी के डे-केयर में 15 महीने की मासूम बच्ची के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है. जहां मेड पर आरोप है कि उसने बच्ची को थप्पड़ मारा और उसे फर्श पर भी पटक दिया. मेड यहां तक ही नहीं रुकी, आरोप ये भी है कि मेड ने बच्ची को प्लास्टिक बेल्ट से मारा और उसे काटा भी है. बच्ची की मां की शिकायत पर सेक्टर-142 थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया है.

परिजनों का क्या आरोप

इस मामले में परिजनों का आरोप है कि बच्ची को दांत से काटने के निशान पाए गए हैं. डॉक्टर ने इन चोटों को ‘बाइट' यानी काटने की पुष्टि की है. बच्ची को थप्पड़ मारने, जमीन पर पटकने और प्लास्टिक बेल्ट से पीटने की बात भी सामने आई है. इस घटना की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से भी हुई है, जिसमें मेड बच्ची को जमीन पर पटकती और वह जोर-जोर से रोती हुई दिखाई दे रही है.

अभद्र भाषा में की बात

इस मामले में हैरानी की बात यह है कि घटना के दौरान डे-केयर की प्रमुख ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि मेड और डे-केयर प्रमुख ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है. इस घटना ने शहर में छोटे बच्चों की देखरेख को लेकर डे-केयर संस्थानों की निगरानी और जवाबदेही पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं.