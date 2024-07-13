Zim vs Ind 4th T20I: "इनसे ज्यादा सेल्फिश प्लेयर...", जीत के बाद सोशल मीडिया शुभमन गिल पर बुरी तरह से भड़का

टीम शुभमन गिल (Shubman Gill) ने जिंबाब्वे के खिलाफ जारी पांच टी-20 मैचों की सीरीज के चौथे ही मुकाबले में शनिवार को मेजबान को दस विकेट से रौंदकर सीरीज अपने पक्ष में सुनिश्चित कर ली. यशस्वी जायसवाल (नाबाद 93, 53 गेंद, 13 चौके, 2 छक्के) और शुभमन गिल (नाबाद 58 रन, 39 गेंद, 6 चौके 2 छक्के) ने जिंबाब्वे के गेंदबाजों की शुरुआत से ही जमकर धुनाई की. खासतौर पर लेफ्टी बल्लेबाज यशस्वी ने दिखाया कि रोहित ने भले ही टी20 से संन्यास ले लिया हो, लेकिन उन्होंने एक छोर तो पक्का कर लिया है. जायसवाल का ही हमला एक बड़ा कारण रहा कि भारत ने 15.2 ओवरों में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन जीत के बावजूद कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) फैंस के निशाने पर आ गए हैं. और एक बड़े वर्ग ने उन्हें सेल्फिश करार दिया और यह शब्द X पर खासा ट्रेंड भी करता रहा.
इस वजह से गिल बन गए सेल्फिश
दरअसल फैंस की नाराजगी की वजह यह थी कि एक समय जायसवाल 83 रन बनाकर एक छोर पर नाबाद थे. और भारत को यहां से जीतने के लिए 23 रन चाहिए थे. ऐसे में जायसवाल के पास शतक बनाने का अच्छा मौका था, लेकिन एकदम से ही गिल ने बड़े-बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया. भारतीय कप्तान तीसरे गीयर में बल्लेबाजी करने लगे. और इससे जायसवाल एक डिजर्विंग शतक से वंचित रह गए. यही वजह रही कि सोशल मीडिया ने उन्हें "मतलबी" करार दिया.
I haven't seen more selfish player and Captain than Shubman Gill.— Satya Prakash (@_SatyaPrakash08) July 13, 2024
When Yashasvi Jaiswal at 83, India required 23 runs. Yashasvi Jaiswal would have scored his Hundred but Shubman Gill didn't give him Strik.
Selfish player like Babar Azam. pic.twitter.com/sb6ieZbbqH
गिल के शतक पर डाका डाल दिया, ऐसा फैंस खुलकर बोल रहे हैं
Gill was playing tuk tuk inning till he was at 48* & Yashashwi Jaisawal at 83* & india needed 25 to win,Jaisawal needed 17 runs to score 100— Mintu Dutta (@duttamintu26) July 13, 2024
Then Gill started to hit boundaries,didnt give him strike & robbed a well deserved
Selfish gill pic.twitter.com/KqxKuq0Wxu
फैंस के गिल को सेल्फिश कहने के पीछे की दूसरी वजह इस पोस्ट से समझी जा सकती है
Why do we need selfish players like Shubman Gill who can't play for the team.— Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) July 13, 2024
I had a doubt on him since he made Rohit Sharma runout against Afghanistan.
Abhishek Sharma and Yashasvi Jaiswal deserve a good captain.#IndvsZim pic.twitter.com/CNYABwqp1i
Pic-1 :Selfish Shubman Gill Eat Jaiswal 's Well Deserve Century for his Fifty when he is on his 40s.— Sanju Samson(Parody) (@SanjuSamson_RR) July 13, 2024
Pic-2 : Sanju Defended the ball for Jaiswal so that he can complete his century.
choose your leader wisely.#SanjuSamson #ShubmanGill #YashasviJaiswal #ZIMvsIND pic.twitter.com/GOLdtPk4bL
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