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Zim vs Ind 4th T20I: "इनसे ज्यादा सेल्फिश प्लेयर...", जीत के बाद सोशल मीडिया शुभमन गिल पर बुरी तरह से भड़का

Shubman Gill: गिल पिछले मैच में भी अपने एक फैसले के कारण फैंस के निशाने पर आए थे, लेकिन चौथे टी20 में उन्हें सेल्फिश कहने वालों की बाढ़ सी आ गई.

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Zim vs Ind 4th T20I: "इनसे ज्यादा सेल्फिश प्लेयर...", जीत के बाद सोशल मीडिया शुभमन गिल पर बुरी तरह से भड़का
shubman gill: गिल को कोसने वालों की कमी नहीं है
नई दिल्ली:

टीम शुभमन गिल (Shubman Gill) ने जिंबाब्वे के खिलाफ जारी पांच टी-20 मैचों की सीरीज के चौथे ही मुकाबले में शनिवार को मेजबान को दस विकेट से रौंदकर सीरीज अपने पक्ष में सुनिश्चित कर ली.  यशस्वी जायसवाल (नाबाद 93, 53 गेंद, 13 चौके, 2 छक्के) और शुभमन गिल (नाबाद 58 रन, 39 गेंद, 6 चौके 2 छक्के) ने जिंबाब्वे के गेंदबाजों की शुरुआत से ही जमकर धुनाई की. खासतौर पर लेफ्टी बल्लेबाज यशस्वी ने दिखाया कि रोहित ने भले ही टी20 से संन्यास ले लिया हो, लेकिन उन्होंने एक छोर तो पक्का कर लिया है. जायसवाल का ही हमला एक बड़ा कारण रहा कि भारत ने 15.2 ओवरों में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन जीत के बावजूद कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) फैंस के निशाने पर आ गए हैं. और एक बड़े वर्ग ने उन्हें सेल्फिश करार दिया और यह शब्द X पर खासा ट्रेंड भी करता रहा. 

इस वजह से गिल बन गए सेल्फिश

दरअसल फैंस की नाराजगी की वजह यह थी कि एक समय जायसवाल 83 रन बनाकर एक छोर पर नाबाद थे. और भारत को यहां से जीतने के लिए 23 रन चाहिए थे. ऐसे में जायसवाल के पास शतक बनाने का अच्छा मौका था, लेकिन एकदम से ही गिल ने बड़े-बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया. भारतीय कप्तान तीसरे गीयर में बल्लेबाजी करने लगे. और इससे जायसवाल एक डिजर्विंग शतक से वंचित रह गए. यही वजह रही कि सोशल मीडिया ने उन्हें "मतलबी" करार दिया. 

गिल के शतक पर डाका डाल दिया, ऐसा फैंस खुलकर बोल रहे हैं

फैंस के गिल को सेल्फिश कहने के पीछे की दूसरी वजह इस पोस्ट से समझी जा सकती है

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Shubman Gill, Yashasvi Bhupendra Kumar Jaiswal, India, Zimbabwe, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
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