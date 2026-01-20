विज्ञापन

'बॉर्डर 2' का एडवांस बुकिंग में गदर, सनी देओल तोड़ेंगे जाट, गदर 2 और धुरंधर के रिकॉर्ड

Border 2 advance booking: सनी देओल की बॉर्डर 2 एडवांस बुकिंग में शानदार प्रदर्शन कर रही है. 24 घंटे में ही फिल्म ने जाट, गदर 2 और धुरंधर को चुनौती दे डाली है.

'Border 2' advance booking: 'बॉर्डर 2' एडवांस बुकिंग

Border 2 advance booking: सनी देओल स्टारर वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही इसके आंकड़े तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं. मंडे को भारत में बुकिंग ओपन हुई और महज 24 घंटे के अंदर ही फिल्म ने सनी देओल की ही पिछली बड़ी रिलीज मूवी की कुल एडवांस बुकिंग को पीछे छोड़ दिया. इतना ही नहीं ये हालिया हिट फिल्म 'धुरंधर' और पैन इंडिया एक्शन फिल्म 'वॉर 2' से भी आगे निकलती नजर आ रही है. जिस तरह से टिकटों की बिक्री हो रही है. उससे साफ है कि 'बॉर्डर 2' इस वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत कर सकती है.

'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक मंगलवार सुबह तक यानी बुकिंग शुरू होने के करीब 24 घंटे में ही पहले दिन की एडवांस बुकिंग 2.5 करोड़ रु. को पार कर चुकी है. अब तक देशभर में 73 हजार से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं और फिल्म के लिए 11 हजार से अधिक शोज लिस्ट हो चुके हैं. जैसे जैसे रिलीज का दिन नजदीक आएगा और शो जुड़ते जाएंगे. ये रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है. बुकमायशो पर मंगलवार सुबह तक फिल्म हर घंटे करीब 2 हजार टिकट बिक रही थीं. ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है.

सनी देओल की फिल्म को ही दी मात

'बॉर्डर 2' ने सनी देओल की फिल्म 'जाट' को ही बड़ी टक्कर दे डाली है. 'जाट' ने रिलीज से पहले 2.4 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग की थी और ओपनिंग डे पर 9 करोड़ रुपये नेट कमाए थे. रणवीर सिंह की 'धुरंधर' इस स्टेज पर सिर्फ एक करोड़ रुपये तक पहुंच पाई थी. जबकि 'गदर 2; की एडवांस बुकिंग करीब 2.2 करोड़ रु. थी. दिलचस्प बात ये है कि 'धुरंधर' ने पहले दिन 28 करोड़ रुपये और 'गदर 2' ने 40 करोड़ रु. की शानदार ओपनिंग की थी. ऐसे में 'बॉर्डर 2' का इन फिल्मों से आगे निकलना इस बात का इशारा है कि फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बड़े आंकड़े छू सकती है.

स्टार कास्ट और डायरेक्टर

'बॉर्डर 2' का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. ये जे.पी. दत्ता की 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन और अहान शेट्टी भी नजर आएंगे. 29 साल पहले रिलीज हुई बॉर्डर ब्लॉकबस्टर रही थी.

