चंद सालों में ही तिलक वर्मा का बड़ा कारनामा, धोनी और रैना को पीछे छोड़ा

Tilak Varma's big record: शनिवार को टीम इंडिया की जिंबाब्वे पर 90 रन से जीत में भले ही प्लेयर ऑफ द मैच की रेस में बाजी इशान किशन ने मार ली, लेकिन इस लेफ्टी बल्लेबाज ने कारनामा बहुत ही बड़ा कर दिया. नंबर-5 पर उतरने वाले तिलक ने जरूरत के समय सिर्फ 29 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों से बिना आउट हुए 60 रन बनाए. और इस पारी के साथ ही वह इस फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए.
निशाने पर हैं अब शिखर धवन
तिलक वर्मा करियर में जड़े नौवें अर्द्धशतक के साथ ही अब टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सातवें नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं, वह उन चुनिंदा बल्लेबाजों में भी हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में देश के लिए 2 शतक बनाए हैं. फिलहाल (दूसरे मैच) वर्मा के 58 मैचों में 44.16 के औसत से 163 रन हैं. और अब उनके निशाने पर शिखर धवन (1,759) हैं, जो कुछ ही दूरी पर हैं.
धोनी और सुरेश रैना पीछे छूट गए
पूर्व कप्तान एमएस धोनी और मिस्टर टी20 कहे जाने वाले सुरेश रैना कई साल तक या कहें कि तिलक वर्मा से भी ज्यादा देश के लिए खेले. और ये दोनोें ही अपने समय के धुरंधर बल्लेबाज रहे, लेकिन तिलक का अंतरराष्ट्रीय करियर के आगाज से पूरे तीन साल भी नही हुए कि उन्होंने दोनों को ही सबसे ज्यादा न बनाने के मामले में खुद से पीछे धकेल दिया. अब धोनी इस मामले में नौवें (98 मैचों में 1,616 रन) और सुरेश रैना दसवें (78 मैच, 1605 रन) पर फिसल गए हैं. और यह कारनामा को छोटा कारनामा नहीं. यह प्रदर्शन उन आलोचकों के लिए करारा जवाब है, जो चंद ही विफलताओं पर उन्हें घेर लेते हैं. वास्तव में उनका यह प्रदर्शन तिलक की काबिलियत के बारे में बताता है.
|नाम
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्रा-रेट
|100/50
|रोहित शर्मा
|159
|151
|4231
|32.05
|140.89
|5/32
|विराट कोहली
|125
|117
|4188
|48.69
|137.04
|1/38
|सूर्यकुमार यादव
|113
|107
|3272
|36.35
|162.94
|4/25
|हार्दिक पांड्या
|138
|109
|2288
|28.24
|145.91
|0/9
|केएल राहुल
|72
|68
|2265
|37.75
|139.12
|2/22
|शिखर धवन
|68
|66
|1759
|27.92
|126.36
|0/11
|तिलक वर्मा
|58
|55
|1634
|44.16
|145.37
|2/9
|अभिषेक शर्मा
|55
|54
|1627
|31.28
|187.87
|2/11
|एमएस धोनी
|98
|85
|1617
|37.60
|126.13
|0/2
|सुरेश रैना
|78
|66
|1605
|29.18
|134.87
|1/5
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं