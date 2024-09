Yuvraj Singh: तेंदुलकर-रोहित- रूट नहीं बल्कि यह दिग्गज है विश्व क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, युवराज सिंह ने बताया

Yuvraj Singh on Best Batsman in the World across all formats: युवराज सिंह ने विश्व किकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज का नाम बताया है. युवी ने न तो सचिन तेंदुलकर का नाम लिया और न ही रूट का नाम लिया है. युवी ने रोहित शर्मा को भी तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बल्लेबाज करार नहीं दिया है. प्रेयरी फायर के पॉडकास्ट में जब युवी से पूछा गया कि तीनों फॉर्मेट में सबसे बेस्ट कौन है. इस पर युवी ने रिएक्ट किया. युवराज सिंह ने जवाब देते हुए विराट कोहली का नाम लिया है. युवी ने माना है कि विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में बेस्ट बैटर हैं.

युवी ने पॉडकास्ट में कहा कि, "जो रूट टेस्ट में बेस्ट बल्लेबाज हैं लेकिन विश्व क्रिकेट में मैं विराट कोहली को बेस्ट मानता हूं. रूट यदि इंग्लैंड में खेलते हैं तो आप उन्हें बेस्ट मान सकते हैं लेकिन विश्व क्रिकेट में कोहली बेस्ट हैं. " भारत के दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह ने सौरव गांगुली को भारत का सबसे बेस्ट कप्तान करार दिया है".

इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो कोहली ने अबतक 534 मैच में कुल 26965 रन बनाए हैं जिसमें 80 शतक शामिल हैं. वहीं, जो रूट ने 349 मैच में अबतक 19817 रन बनाए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में रूट ने 50 शतक जड़े हैं.

टेस्ट में विराट से आगे जो रूट

टेस्ट क्रिकेट में जो रूट, किंग कोहली से आगे हैं. जो रूट ने अबतक टेस्ट में 146 मैच में 12402 रन बना चुके हैं. रूट ने टेस्ट में अबतक 34 शतक और 64 अर्धशतक जड़े हैं. इसके अलावा कोहली ने टेस्ट में अबतक 29 शतक लगाए हैं. विराट ने 114 टेस्ट में 8871 रन बनाने में सफलता हासिल की है.

बांग्लादेश के खिलाफ कोहली का फ्लॉप शो

बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे. कोहली केवल 6 और 17 रन बनाकप आउट हुए थे. अब सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में खेला जाने वाला है. फैन्स को उम्मीद है कि कोहली कानपुर टेस्ट में कमाल करेंगे.