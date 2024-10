"टेस्ट मैच खेल रहे हो क्या..", यूसुफ पठान के साथ भिड़ बैठा इंग्लैंड का पूर्व दिग्गज, जमकर हुई बहसबाजी, Video

Yusuf Pathan vs Monty Panser: लेजेंड्स लीग क्रिकेट 2024 (LLC 2024) के 17वें मैच में कोणार्क सूर्यास ओडिशा और टॉयम हैदराबाद की टीम आमने-सामने थी. इस मैच में यूसुफ पठान और मोंटी पानेसर के बीच नोकझोंक देखने को मिली. जिसका वीडियो सोशल मिडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में पठान को पानेसर उनकी बल्लेबाजी को देखकर ताना मारते हुए नजर आ रहे हैं. इस मैच में पहले कोणार्क सूर्यास ओडिशा ने बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 9 विकेट पर100 रन बनाए. कोणार्क सूर्यास ओडिशा की बल्लेबाजी के दौरान यूसुफ पठान और मोंटि पानेसर एक दूसरे से स्लेज करते हुए नजर आए. दरअसल, मैच में यूसुफ अपने स्वाभाव के अंदाज में चौके और छक्के की बारिश नहीं कर पा रहे थे. इसी का फायदा उठाकर स्पिनर पानेसर ने पठान को स्लेज किया.

पानेसर ने यूसुफ पठान की बैटिंग को देखकर जानबूझ कर कहा, "क्या तुम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल को बल्ले से मारो..".पानेसर के इतना कहने के बाद यूसुफ पठान मुस्कुराते दिखे और जो जवाब दिया उसने महफिल लूट ली .यूसुफ पठान ने स्लेजिंग का जवाब देते हुए कहा, "आपके पास कितने टेस्ट विकेट हैं?" पठान के इस जवाब की खूब तारीफ हो रही है.

