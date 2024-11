Yashasvi Jaiswal, IND vs AUS: जायसवाल ने मचाया तहलका, टेस्ट में जो रूट का महारिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट को चौंकाया

Yashasvi Jaiswal record in Test: पर्थ टेस्ट मैच की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी की और अपने टेस्ट करियर का 9वां अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की. दरअसल, पहली पारी में जायसवाल बिना रन बनाए आउट हुए थे लेकिन दूसरी पारी में युवा बल्लेबाज ने जमकर बल्लेबाजी की और पचासा जमाकर धमाका कर दिया. जायसवाल ने 123 गेंद पर अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की. अर्धशतक जमाने के साथ ही जायसवाल इस साल यानी 2024 में सबसे ज्यादा बार 50 या उससे ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर जायसवाल ने जो रूट को पछाड़ दिया है

What a comeback, #TeamIndia! Incredible bowling by Bumrah with a 5-wicket haul to remember, and hats off to Yashasvi Jaiswal and KL Rahul for a brilliant start in the chase. Carry on the momentum! 🔥 #INDvsAUS