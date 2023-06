WTC Final: विराट कोहली को 'ललचाकर' गेंदबाज ने स्लिप में ऐसे कराया कैच आउट, रवि शास्त्री का रिएक्शन वायरल, Video

कोहली आउट होने के बाद काफी निराश दिखे तो वहीं स्टैंड में बैठी उनकी वाइफ अनुष्का भी काफी शांत नजर आई हैं. कोहली से भारतीय फैन्स को काफी उम्मीद थी, लेकिन एक बार फिर किंग कोहली की कमजोरी सामने आई और वो बाहर जाती गेंद पर बल्ला अड़ाकर पवेलियन लौटे गए.

वहीं, कोहली का विकेट गिरने पर कमेंट्री कर रहे रवि शास्त्री ने रिएक्ट किया और कमेंट्री के दौरान कहा, 'स्टीव स्मिथ ने विराट कोहली से संबंधित हर एक चीज को अपना रहे हैं. यहां तक कि इस बेहतरीन कैच को भी लपक लिया'. (Steven Smith drops nothing of Virat Kohli. He takes everything, even a blinder)

बता दें कि कोहली के आउट होने के तुरंत बाद जडेजा भी बौलेंड की गेंद पर कैच कर लिए गए. जडेजा बिना रन बनाए पवेलियन लौटे हैं. अब भारत के लिए लक्ष्य पर पहुंचना मुश्किल लग रहा है. ये खबर लिखे जाने तक भारत के 5 विकेट 179 रन पर गिर गए थे.