World Cup 2024: "पूरा का पूरा विश्व कप...", वॉन ने लगाया आईसीसी पर भारत को फायदा पहुंचाने का आरोप

Michael Vaughan makes big allegation against ICC: जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में वीरवार को अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका (Afghanistan vs South Africa) के मैच के बाद पूरे क्रिकेट जगत में गुस्सा है. पूर्व क्रिकेटर भी नाराज हैं और फैंस तो और भी ज्यादा गुस्से से भरे हैं. वजह अफगानिस्तान टीम का प्रदर्शन नहीं, बल्कि त्रिनिडाड में ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच है. बहरहाल, अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Micheal Vaughan) ने हमेशा की तरह मुखर बोलते हुए खराब शेड्यूलिंग के लिए आसीसी (ICC) की तीखी आलोचना की है.

So Afghanistan qualify for the WC semi winning in St Vincent on Monday night .. 4 hr flight delay on Tues to Trinidad so no time to practice or get accustomed to a new venue .. utter lack of respect to players i am afraid .. #T20WorldCup2024