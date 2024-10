'ये तो गजब हो गया', वाशिंगटन सुंदर की सुस्ती फिर रवींद्र जडेजा की चालाकी से बन गया टीम इंडिया का काम, VIDEO

William ORourke Was Out On Washington Sundar Throw: पुणे टेस्ट की दूसरी पारी में मेहमान टीम न्यूजीलैंड 255 रनों पर सिमट गई है. ब्लू टीम को आखिरी विकेट रन आउट के रूप में प्राप्त हुआ, जो बेहद ही अनोखा रहा. दरअसल, कीवी टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स ने जडेजा की चौथी गेंद को बड़े शॉट के लिए खेला, जो सीमा रेखा से कुछ दूर पहले ही वाशिंगटन सुंदर के पास रुक गई. हालांकि, गेंद को उठाते दौरान सुंदर थोड़े ढीले नजर आए जो कि भारतीय नजरिए से देखा जाए तो ठीक ही रहा. सुंदर को मैदान में सुस्त देख ग्लेन फिलिप्स और विलियम ओ'रूर्के की जोड़ी ने 2 रन लेने का प्रयास किया. मगर उनका यह प्लान असफल रहा. सुंदर के डायरेक्ट थ्रो को जडेजा ने तुरंत पकड़ते ही स्टंप के ऊपर छोड़ दिया. उन्हें शुरूआती पल में लगा कि बल्लेबाज क्रीज के अंदर पहुंच गया है. जिसे वो सोच निराश नजर आए, लेकिन यहां कोहली को पूरा भरोसा था कि बल्लेबाज आउट है. हुआ भी यही. ओ'रूर्के भी क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाए थे. नतीजन उन्हें रन आउट होते हुए पवेलियन का रुख करना पड़ा.

बिना खाता खोले आउट आउट हुए विलियम ओ'रूर्के

नतीजा यह रहा कि बल्लेबाजी में निचले क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरे विलियम ओ'रूर्के बिना खाता खोले रन आउट होकर पवेलियन लौटे. वहीं उनके साथी बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स भी अपने 5वें अर्धशतक से चूक गए. मैच के दौरान उन्होंने 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 82 गेंदों का सामना किया. इस बीच 58.54 की स्ट्राइक रेट से 48 बनाकर रहे. मैच के दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 2 बेहतरीन छक्के निकले.

The Thala effect in Ravindra Jadeja's run out. 😄pic.twitter.com/tBoXdr27O6 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 26, 2024

भारत को जीत के लिए मिला है 359 रन का टार्गेट

पुणे टेस्ट की दूसरी पारी में भारतीय टीम को जीत के लिए 359 रन का टार्गेट मिला है. पहली पारी में 103 रनों की बढ़त हासिल करने वाली कीवी टीम दूसरी पारी में 255/10 रन बनाने में कामयाब रही. जिसके बाद भारत को जीत के लिए 359 रनों का लक्ष्य मिला है.

न्यूजीलैंड की तरफ से दूसरी पारी में सर्वोच्च स्कोरर कैप्टन लैथम रहे. जिन्होंने पारी का आगाज करते हुए 133 गेंद में 86 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से 10 चौके निकले. टीम इंडिया ने लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 79 रन बना लिए हैं. मैदान में यशस्वी जायसवाल (45) के साथ शुभमन गिल (21) मौजूद हैं.

