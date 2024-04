Rohit Sharma: क्या 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे रोहित ? भारतीय कप्तान ने दिया जवाब

Rohit Sharma On His Retirement

Rohit Sharma On His Retirement: 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी. भारत ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma talk about his future) की कप्तानी में फाइनल तक का सफर तय किया था. फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया, जिससे भारतीय टीम का तीसरी बार विश्व विजेता बनने का सपना टूट गया था. रोहित की कप्तानी शानदार रही थी. अब टी-20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है. सोशल मीडिया पर अब ये अटकलें चल रही है कि टी-20 वर्ल्ड कप रोहित के करियर का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट होगा. लेकिन हाल ही में ब्रेकफास्ट विद चैंपियन, गौरव कपूर के साथ इंटरव्यू में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने फ्यूचर को लेकर बात की.