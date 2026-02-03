क्या T20 WC 2026 में सिर्फ एक मैच का ही बॉयकॉट कर सकता है पाकिस्तान? जानिए क्या कहता है ICC का नियम

ICC Rule Over Match Boycott; IND vs PAK T20 WC 2026: पाकिस्तान सरकार ने पिछले रविवार को पूरी दुनिया के क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी, जब उसने 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच में भारत के खिलाफ अपनी टीम को मैदान में उतरने से रोक दिया. हालांकि पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम को हर दो साल में होने वाले इस इवेंट में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी, लेकिन उसने मैच में भारत का 'बहिष्कार' करने की भी घोषणा की. इस कदम को बांग्लादेश के साथ 'एकजुटता' दिखाने का फैसला बताया जा रहा है, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था.

जब से ICC ने बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखाया है, तब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार करने के बारे में सोच रहा था. हालांकि, आखिर में देश की सरकार ने सिर्फ एक मैच, भारत के खिलाफ, न खेलने का फैसला किया. लेकिन, क्या ICC इस 'चुनिंदा बहिष्कार' की इजाज़त देता है? हम खेल की टॉप गवर्निंग बॉडी द्वारा बनाए गए नियमों पर नज़र डालते हैं.

टेक्निकली, पाकिस्तान टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच छोड़ सकता है. ऐसा होने से रोकने वाला कोई ICC नियम नहीं है. हालांकि, ICC के पास ऐसे सख्त नियम हैं ताकि ऐसा करने वाली टीमों को गंभीर नतीजों के बिना न छोड़ा जाए.

अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करता है, तो ICC के नियम और खेलने की शर्तें इस तरह लागू होंगी:

1. "वॉकओवर" नियम

ICC खेलने की शर्तों के तहत, अगर कोई टीम मैदान में उतरने से मना करती है, तो मैच विपक्षी टीम को वॉकओवर के रूप में दे दिया जाता है. भारत को पॉइंट्स पाने के लिए, उन्हें फिजिकली वेन्यू पर मौजूद रहना होगा. अगर भारत के कप्तान (सूर्यकुमार यादव) टॉस के लिए आते हैं और पाकिस्तान के कप्तान (सलमान अली आगा) नहीं आते हैं, तो मैच रेफरी आधिकारिक तौर पर मैच और 2 पॉइंट्स भारत को दे देंगे.

यह सब नहीं है. एक "छिपी हुई" खेल पेनल्टी भी है. क्लॉज़ 16.10.7 के तहत, डिफॉल्ट करने वाली टीम (पाकिस्तान) को पूरे 20 ओवर की इनिंग खेलने वाली माना जाएगा लेकिन उसने 0 रन बनाए होंगे. इससे नेट रन रेट में काफी नुकसान होगा, जिससे उनके लिए सुपर 8 में क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, भले ही वे अपने दूसरे मैच जीत जाएं.

2. फाइनेंशियल और कमर्शियल पेनल्टी

यहीं से PCB के लिए असली मुसीबत शुरू होती है. भारत-पाकिस्तान मैच न सिर्फ़ टूर्नामेंट बल्कि पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम के लिए "पैसे कमाने का ज़रिया" है. ब्रॉडकास्टर (जैसे JioStar) को विज्ञापन से होने वाली कमाई में अनुमानित $25 मिलियन से $30 मिलियन का नुकसान हो सकता है. ब्रॉडकास्टर इस प्रक्रिया में ICC से छूट की मांग करेगा. ICC को ये कानूनी दावे और वित्तीय नुकसान सीधे PCB पर डालने का अधिकार है.

ICC, PCB के सालाना रेवेन्यू शेयर को रोक सकता है, जो पाकिस्तान के क्रिकेट बजट का लगभग 70-80% है, जिससे बोर्ड आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा.

3. "सरकारी दखल" क्लॉज़

ICC संविधान (अनुच्छेद 2.4 D) के अनुसार, सदस्य बोर्ड को सरकारी दखल से बचते हुए अपने मामलों को स्वतंत्र रूप से मैनेज करना होता है. हालांकि, पूर्व PCB चेयरमैन एहसान मणि ने तर्क दिया था कि सरकारी आदेशों का पालन करने से पाकिस्तान ICC प्रतिबंधों से बच जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की "चुनिंदा भागीदारी" को अभी भी टूर्नामेंट की अखंडता का उल्लंघन माना जा रहा है.

पहले (1996 और 2003 में) टीमों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण मैचों का बहिष्कार किया था (जैसे ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका का दौरा नहीं किया था). हालांकि, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में एक मैच का बहिष्कार कर रहा है, जो एक न्यूट्रल जगह है, इसलिए सरकारी दखल का कोई कारण नहीं है. इसलिए, यह कदम ICC संविधान का सीधा उल्लंघन है.