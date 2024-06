T20 World Cup 2024 India vs Bangladesh: आज एंटीगा  की पिच क्या असर दिखाएगी, संभावित XI, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

T20 World Cup 2024 India vs Bangladesh: एंटीगा में आज भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 8 का मुकाबला खेला जाएगा. भारत ने अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को हराया है तो वहीं, बांग्लादेश को सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. अब एंटीगा में बांग्लादेश, भारतीय चुनौती का सामना करेगी, आज भारतीय टीम इस मैच को जीतकर अपनी जगह सुपर 8 में तय करने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी. बांग्लादेश को सुपर 8 की रेस में बने रहना है तो इस मैच को हर हाल में जीतना होगा. बांग्लादेश के लिए यह टूर्नामेंट अबतक औसत भरा रहा है. लीग स्टेज में बांग्लादेश की टीम 3 मैच जीतने में सफल रही थी तो वहीं एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी ओर ग्रुप चरण में भारतीय टीम एक भी मैच नहीं हारी है. एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था.

Photo Credit: BCCI on X

India vs Bangladesh in T20 World Cup Stats, record (IND vs BAN Head to Head in T20I)

टी-20 में दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 13 मैच हुए हैं जिसमें 12 में भारत को जीत मिली है. एक मैच बांग्लादेश की टीम जीतने में सफल रही है. टी-20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 4 मैच हुए हैं और भारतीय टीम चारों मैच जीतने में सफल रही है.

India Probable XI (भारत संभावित XI)

रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव



Bangladesh Probable XI ( बांग्लादेश संभावित XI)

तनजीद हसन तमीम, नजमुल हुसैन, लिटन कुमार दास, शाकिब अल हसन, तौहीद हृदॉय, महमूदुल्लाह, जैकर अली, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और तनजीम शाकिब