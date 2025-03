DC vs LSG: कौन हैं विपराज निगम, IPL डेब्यू मैच में ही फिरकी से जमाया रंग

Who is Vipraj Nigam DC Spinner IPL Debut vs LSG: दिल्ली कैपिटल्स के युवा लेग स्पिनर विपराज निगम ने अपने IPL डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींचा. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में उन्होंने अपने पहले ही ओवर में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एडेन मार्करम को पवेलियन भेजकर दिल्ली को पहली सफलता दिलाई और क्रिकेट जगत को हैरान करते हुए अपनी काबिलियत के बदौलत रंग जमा दिया.

उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय निगम को पिछले साल जेद्दा में हुई IPL 2025 की मेगा नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने 50 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. अपने पहले ही मैच में उन्होंने साबित कर दिया कि टीम ने उन पर भरोसा करके सही फैसला किया है.

