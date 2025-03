CSK vs MI: ऑटो ड्राइवर पिता के लाल ने IPL में किया कमाल, मुंबई इंडियंस को मिला एक और कोहिनूर

Who is Vignesh Puthur Picks Three Wicket vs CSK IPL 2025: मुंबई बनाम चेन्नई के बीच खेले गए मुकाबले में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया जिसके बाद जिससे चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में रविवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए दूसरे डबल हेडर मैच में मुंबई इंडियंस को 20 ओवरों में 9 विकेट पर 155 के स्कोर पर रोक दिया. चेन्नई के बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर नूर अहमद ने 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी राह आसान नहीं रहा और शुरुआती झटका 11 रन के निजी स्कोर पर लगा.

इसके बाद रचिन रविंद्र और गायकवाड़ ने जिम्मेदारी संभालते हुए टीम को लक्ष्य की ओर लेकर आगे बढ़े लेकिन चेन्नई को परेशानी में डाला भारत के उभरते हुए ऑलराउंडर विग्नेश पुथुर (Vignesh Puthur vs CSK) ने जिन्होंने चेन्नई के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़, शिवम् दुबे और दीपक हुडा को पवेलियन भेजकर चेन्नई के मिडिल आर्डर को जोरदार झटका दिया और अपनी काबिलियत का परिचय दिया, लेकिन मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को बचा नहीं पाई और चेन्नई ने 4 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया.

@CricCrazyJohns

Photo Credit: @CricCrazyJohns

कौन हैं विग्नेश पुथुर जिसकी फिरकी ने मचाया धमाल

भारत के उभरते हुए ऑलराउंडर विग्नेश पुथुर अपने बहुमुखी कौशल से घरेलू क्रिकेट सर्किट में धूम मचा रहे हैं. दाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के फिरकी गेंदबाज के रूप में पुथुर ने विभिन्न घरेलू लीगों में अपनी क्षमता की झलक दिखाई है. हालाँकि उन्हें अभी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनानी है, लेकिन घरेलू टी20 प्रतियोगिताओं में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. केरल क्रिकेट लीग 2024 में पुथुर ने 16 मैचों में 13 विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया, जिसमें उनका औसत शानदार रहा और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन बीके-55 के खिलाफ 3-38 रहा.

Dhoni appreciating vignesh puthur

Dhoni - well played

Vignesh- thank you sir

Dhoni - how old are you 😂#CSKvMI pic.twitter.com/UDUfAsgI4V — HariKrish (@krishtweets_HK) March 23, 2025

बल्ले से सीमित अवसरों के बावजूद पुथुर 70 से ऊपर की स्ट्राइक रेट बनाए रखने में सफल रहे हैं, जिससे निचले क्रम में योगदान देने की उनकी क्षमता का पता चलता है. उनका उच्चतम स्कोर चार रन था जो केसीए ईगल्स के खिलाफ आया, जो उनकी बल्लेबाजी में सुधार की गुंजाइश को दर्शाता है. हालांकि, उनकी मुख्य ताकत उनकी गेंदबाजी है, जहां उन्होंने एलेप्पी रिपल्स और जॉली रोवर्स जैसी टीमों के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है.

घरेलू क्रिकेट में पुथुर की यात्रा उनकी अनुकूलनशीलता और दृढ़ संकल्प से चिह्नित है. टीसीएम केसीए क्लब चैंपियनशिप 2023 में उनके प्रदर्शन, जहां उन्होंने 38 रन देकर तीन विकेट लिए, मैच विजेता के रूप में उनकी क्षमता को उजागर करता है. हालांकि उन्होंने अभी तक आईपीएल में नहीं खेला है, लेकिन मुंबई और डिंडीगुल ड्रैगन्स जैसी टीमों के साथ उनका जुड़ाव बताता है कि वे प्रमुख फ्रैंचाइजी के रडार पर हैं. सही मार्गदर्शन और अवसरों के साथ, वह जल्द ही एक होनहार घरेलू खिलाड़ी से भारतीय क्रिकेट में एक प्रमुख व्यक्ति बन सकते हैं. उनकी यात्रा भारतीय क्रिकेट में प्रतिभा की गहराई का प्रमाण है, और उनके भविष्य के प्रयासों का प्रशंसकों और चयनकर्ताओं द्वारा समान रूप से बेसब्री से इंतजार किया जाएगा. केरल के मलप्पुरम के 24 वर्षीय स्पिनर पुथुर को मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपये के आधार मूल्य पर खरीदा था.