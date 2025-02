Champions Trophy, 2025: कौन है वर्तमान क्रिकेट का दूसरा 'जहीर अब्बास'? एशिया के 'डॉन ब्रैडमैन' ने बताया

The Asian Bradman', Zaheer Abbas: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जहीर अब्बास (Zaheer Abbas ) को एशिया क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन (Asian Bradman) माना जाता था. जहीर अब्बास पाकिस्तान के सबसे महान बल्लेबाज रहे हैं. ऐसे में अब खुद जहीर अब्बास ने उस क्रिकेटर का नाम बताया है जिसे वो वर्तमान क्रिकेट में 'आज का जहीर अब्बास' मानते हैं. (Who is the second Zaheer Abbas in current cricket) जियो पॉडकॉस्ट के साथ बात करते हुए पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने उस खिलाड़ी के नाम का खुलासा किया है. पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने कहा, देखिए आज के समय में आपको बहुत मेहनत करनी होगा. जिसको भी बड़ा नाम करना है तो..जैसे पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाजों को देखें तो बाबर आजम है, जो अच्छा खेलता है.

पूर्व पाकिस्तानी महान बल्लेबाज ने आगे कहा, "बाबर (Babar Azam) का नाम पाकिस्तानी क्रिकेट में बहुत बड़ा है. लेकिन मेहनत..मेहनत और मेहनत'. जहीर अब्बास ने आगे ये भी कहा कि, देखिए बाबर.. एक बेहतरीन खिलाड़ी है. आजकल फॉर्म में नहीं है. लेकिन कोई बात बात नहीं, ऐसा होता है. ..अरे मैं बताऊं मुझे तो दो बार टीम से बाहर निकाला गया था. टीम से बाहर जाना..कोई बड़ी बात नहीं है. "

जहीर अब्बास ने आगे ये भी कहा, "देखिए जब चयनकर्ताओं को टीम से बाहर निकालना होता है तो वो आपको बाहर निकालते हैं. आप किसी खिलाड़ी को आराम से कह दें.. लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वह फिर से विश्व क्रिकेट में शानदार खेल दिखाएगा."

ज्यादा टेस्ट मैच नही ंखेल पाए, रहेगा अफसोस

इसके अलावा पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज ने अपने करियर को लेकर भी बात की और ये भी बताया कि उन्हें इस बात का अफसोस रहेगा कि पाकिस्तानी बोर्ड ने हमारे समय में ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेलाए...यदि हमें ज्यादा टेस्ट मैच उस समय खेलने का मौका मिलता तो यकीनन टेस्ट में हमारे रिकॉर्ड और भी बेहतर हो सकते थे.

प्रति मैच खेलने का मिलता था 15 रुपये (पाकिस्तानी)

एशियाई 'डॉन ब्रैडमैन 'ने अपने जमाने के क्रिकेट के दिनों को याद किया और कहा कि, "उस जमाने में हमें एक मैच खेलने के लिए केवल 15 रुपये मिलते थे. आप यकीन नहीं कर पाएंगे. हमने उस समय पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है और खूब खेली है. लेकिन मुझे अफसोस है, हमारे जमाने में टेस्ट क्रिकेट कम हुआ करते थे जिसका मुझे काफी अफसोस है."

ज़हीर अब्बास : द एशियन डॉन ब्रैडमैन (क्यों कहलाते थे द एशियन डॉन ब्रैडमैन)

जहीर अब्बास ने अपने खेल से सभी की दिल जीता है, जहीर ने साल 1969 में अपने टेस्ट डेब्यू किया था. करियर के दूसरे ही टेस्ट में जहीर अब्बास ने दोहरा शतक ठोककर धमाका कर दिया था. जहीर की बल्लेबाजी का स्टाइल डॉन ब्रैडमैन से मिलता जुलता था. यही कारण है कि उन्हें 'एशियन ब्रैडमैन' भी कहा जाने लगा था. जहीर अब्बास ने अपने करियर में 78 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 5062 रन बनाने में सफल रहे. जहीर अब्बास ने अपने टेस्ट करियर में 12 शतक और 20 अर्धशत जमाए. वहीं, वनडे में 7 शतक और 13 अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की.