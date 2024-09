Who is a Better : अश्विन और नाथन लियोन में कौन है बेहतर स्पिनर, सकलैन मुश्ताक ने बताया

Who is the better spinner Ashwin vs Nathan Lyon: वर्तमान क्रिकेट में अश्विन और नाथन लियोन (Ashwin vs Lyon) दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑफ स्पिनर हैं. दोनों लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं.ऐसे में सवाल उठता है कि अश्विन और लियोन में बेहतर ऑफ स्पिनर कौन है. इस सवाल पर पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर सकलैन मुश्ताक (Saqlain Mushtaq) ने रिएक्ट किया है. सकलैन ने लियोन और अश्विन में कौन बेहतर ऑफ स्पिनर है, इस सवाल का जवाब देकर अपनी पसंद बताई है. पूर्व पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर ने अश्विन को लियोन से बेहतर ऑफ स्पिनर करार दिया है. सकलैन मुश्ताक ने कहा कि, दोनों बेहतर स्पिनर हैं लेकिन अश्विन थोड़े चालाक हैं, इसलिए मैं अश्विन को लियोन से बेहतर मानता हूं"

नाथन लियोन का करियर

लियोन ने ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर गेंदबाजी करने के लिए खुद को ढाल लिया है. यही वजह है कि वह ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 1 स्पिनर हैं और प्रतिकूल पिचों पर भी विकेट ले रहे हैं. भारत और श्रीलंका की पिच पर लियोन लगातार विकेट लेते रहते हैं. नवंबर में भारतीय टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को सीरीज खेलनी है. भारत के खिलाफ सीरीज में लियोन काफी अहम खिलाड़ी साबित होंगे. भारत के खिलाफ टेस्ट में लियोन ने अबतक 27 टेस्ट मैच हैं और कुल 121 विकेट लेने में सफल रहे हैं. भारत के खिलाफ टेस्ट में लियोन ने एक पारी में 9 बार 5 लिकेट हॉल करने में सफलता हासिल है. ओवरऑल टेस्ट में लियोन ने 129 टेस्ट में 530 विकेट चटका चुके हैं.

अश्विन का करियर

अश्विन ने टेस्ट में अबतक 100 मैच में 516 विकेट चटकाए हैं. 36 बार अश्विन ने एक पारी में 5 विकेट हॉल करने में सफलता हासिल की है. इस समय अश्विन भारत के नंबर वन टेस्ट गेंदबाज हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अश्विन पर सबकी नजर रहेगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अश्विन ने टेस्ट में अबतक कुल 22 मैच खेले हैं और कुल 114 विकेट लेने में सफल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए अश्विन के नाम 10 टेस्ट मैचों में कुल 39 विकेट दर्ज है. अश्विन टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं.