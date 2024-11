IND vs AUS: एक ही टेस्ट में दो टीमों की कप्तानी करने वाले तेज गेंदबाज, पैट कमिंस और जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास

Fast bowlers led both teams in the same Test match: पैट कमिंस और जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया है (Jasprit Bumrah and Pat Cummins created history). बता दें कि पर्थ टेस्ट मैच में भारत की कप्तानी जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं तो वहीं, ऑस्ट्रेलिय़ा के कप्तान पैट कमिंस हैं. भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है, जब टेस्ट मैच में दोनों टीमों की कप्तानी तेज गेंदबाज कर रहे हैं, वहीं, टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में यह छठा मौका है, जब एक ही टेस्ट में दो टीमों की कप्तानी तेज गेंदबाज ने की है.

बॉब विलिस (इंग्लैंड) vs इमरान खान (पाकिस्तान), 1982 (बर्मिंघम)

सबसे पहले साल 1982 में बर्मिंघम टेस्ट मैच के दौरान हुआ था, जब इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच के दौरान दोनों टीमों के कप्तान तेज गेंदबाज थे. इंग्लैंड की ओर से कप्तानी बॉब विलिस ने की थी तो वहीं, पाकिस्तान की कप्तानी इमरान खान ने की थी.

Photo Credit: Wasim Akram Insta

वसीम अकरम (पाकिस्तान) vs कोर्टनी वॉल्श (वेस्टइंडीज), 1997 (प्रोफेशनल)

साल 1997 में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच के दौरान दोनों टीम के कप्तान तेज गेंदबाज थे. पाकिस्तान की ओर से कप्तानी वसीम अकरम ने की थी तो वहीं, वेस्टइंडीज के कप्तान कोर्टनी वॉल्श थे.

हीथ स्ट्रीक (जिम्बाब्वे) vs शॉन पॉलक (साउथ अफ्रीका), 2001 (बुलावे)

साल 2001 में बुलावे टेस्ट में जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच के दौरान दोनों टीम के कप्तान तेज गेंदबाज थे. जिम्बाब्वे की कप्तानी हीथ स्ट्रीक ने की थी तो वहीं साउथ अफ्रीका के कप्तान शॉन पॉलक थे.

जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज) vs सुरंगा लकमल (श्रीलंका), 2018 (ब्रिजटाउन)

साल 2018 में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच ब्रिजटाउन टेस्ट मैच के दौरान दोनों टीम के कप्तान तेज गेंदबाज रहे थे. वेस्टइंडीज की कप्तानी जेसन होल्डर ने की थी तो वहीं, सुलंगा लकमल की कप्तानी श्रीलंका ने की थी.

पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) vs टिम साउदी (न्यूजीलैंड), 2024 (क्राइस्टचर्च)

साल 2024 के क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने की थी तो वहीं, न्यूजीलैंड के कप्तान तेज गेंदबाज टिम साउदी थे.

पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) vs जसप्रीत बुमराह (भारत), 2024 (पर्थ)*

अब साल 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी पैट कमिंस कर रहे हैं तो वहीं, भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह हैं. दोनों तेज गेंदबाज हैं.