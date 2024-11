KL Rahul controversy : अंपायर के फैसले को देखकर आगबबूला हुए इरफान पठान, जमकर निकाली भड़ास

KL Rahul Wicket controversy in Perth Test match: केएल राहुल के विकेट को लेकर बवाल मचा हुआ है. केएल राहुल को जिस तरह से आउट करार दिया गया है उसने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी अंपायर के फैसले पर रिएक्ट कर रहे हैं. भारत के पूर्व दिग्गज इरफान पठान ने केएल राहुल के विकेट पर रिएक्ट किया है और अंपायर को गलत बताया है. सोशल मीडिया मंच एक्स पर इरफान ने पोस्ट शेयर किया है और लिखा है, यदि आप पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है तो फैसला न दे." इरफान का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल है.

If it's not clear don't give it out!