भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने के लिए क्या हैं शर्तें?

What are conditions to become head coach of Indian cricket team? टीम इंडिया का अगला हेड कोच कौन होगा? मौजूदा समय में यह एक बड़ा सवाल है. अहम पद के लिए कई बड़े नाम निकलकर सामने आए हैं. लेकिन इन नामों में जिस दिग्गज की सबसे अधिक चर्चा हो रही है. वह हैं भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर. रिपोर्ट की माने तो आगामी पद के लिए गंभीर और बोर्ड के बीच चर्चा हो चुकी है. बस आधिकारिक रूप से उनके नाम का ऐलान करना रह गया है.

बात करें भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने के लिए एक खिलाड़ी के पास क्या-क्या योग्यताएं और शर्तें होनी चाहिए, तो वो कुछ इस प्रकार है-

भारतीय टीम का हेड कोच बनने के लिए एक खिलाड़ी के पास कम से कम 30 टेस्ट अथवा 50 वनडे मैच खेलने का अनुभव होना चाहिए. अगर शख्स के पास यह पात्रता नहीं है तो उसे फुल मेंबर टेस्ट प्लेइंग देश का कम से कम 2 साल तक कोचिंग देने का अनुभव होना चाहिए. अगर उसके पास यह अनुभव है तो वह भारतीय टीम के हेड कोच के लिए अप्लाई कर सकता है.

सबसे बड़ी बात भारत के हेड कोच के लिए 60 साल से कम लोग ही अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपके पास ऊपर की योग्यताएं मौजूद हैं, लेकिन आपकी उम्र 60 साल से अधिक है तो आप पद के लिए अयोग्य हैं. इसके अलावा आपके पास बीसीसीआई लेवल 3 सर्ट‍िफिकेशन समकक्ष होना चाहिए.

