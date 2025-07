'गर्दा उड़ा दिहिस...', आकाश दीप पर फिदा हुए पूर्व दिग्गज, सोशल मीडिया ने पलकों पर बैठाया

'गर्दा उड़ा दिहिस...', आकाश दीप पर फिदा हुआ सोशल मीडिया यह सही है कि बर्मिंघम में मिली जीत में प्लेयर ऑफ द मैच के लिए कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) को कोई मुकाबला नहीं था. लेकिन यह भी सही है कि मैच में नौ विकेट चटकाने वाले बिहारी बाबू आकाश दीप (Akash Deep) का प्रदर्शन प्लेयर ऑफ द मैच से कम भी नहीं था. आकाश दीप भले ही अवार्ड से चूक गए, लेकिन फैंस का प्यार रूपी असल अवार्ड उन्हें मिल गया. तूफानी प्रदर्शन के बाद आकाश सोशल मीडिया पर छा गए. और फैंस ने उनकी तारीफ में एक से बढ़कर एक कमेंट किया.वास्तव में बिहार की भोजपुरी भाषा में उनकी तारीफ की जाए, तो ज़हन में यही आता है:'गर्दा उड़ा दिहिस.'

सौरव गांगुली की बात सही है. वास्तव में आकाश दीप ने एक छोर पर बिल्कुल भी बुमराह की कमी नहीं ही खलने दी.

What a performance from shubman gill and his team.. with the bat and now with the ball..akasdeep and Siraj just brilliant .indian attack looking far superior than the English attack .. Akasdeep and Siraj are workhorses.india win without bumrah..Can't be better result with the… — Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 6, 2025

भारतीय पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी का यह कमेंट आकाश दीप के प्रदर्शन को बयां करने को काफी है

Remarkable this!! INDIA BECOMES THE FIRST ASIAN TEAM TO WIN A TEST AT EDGBASTON. Super happy for my brother #Akashdeep. One of the finest match-winning performances by an Indian seamer away from home. INDIA levels the series in style! 🇮🇳



Delighted with the way young Shubman Gill… pic.twitter.com/sHRx15zVlU — MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) July 6, 2025

ये प्रदर्शन करोड़ों भारतीय कभी भी नहीं भूल पाएंगे

England caught in a Deep trap!#AkashDeep's fiery 6/99 shakes up the game 🔥



Team India clinches a historic win at Edgbaston#ENGvIND 👉 3rd TEST, THU, JULY 10, 2:30 PM onwards on JioHotstar pic.twitter.com/sFzGuxMBAJ — Star Sports (@StarSportsIndia) July 6, 2025

मांजरेकर की बात एकदम सही है. बुमराह के बिना अगर भारत गुमराह नहीं हुआ, तो सबसे बड़ी वजह आकाश दीप ही रहे..और मांजरेकर ने आकाशदीप का जिक्र कर उनके हक का श्रेय दे दिया है

हरभजन ने भी 9 विकेट चटकाने वाले आकाश दीप की तारीफ की