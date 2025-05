Jonny Bairstow: दो गेंदों को मिस करने के बाद स्टैचू बन गए जॉनी बेयरस्टो, देखकर वर्ल्ड क्रिकेट भी हो गया हैरान, Video

Jonny Bairstow's Hilarious Viral video: जॉनी बेयरस्टो वर्तमान में काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन 2025 में यॉर्कशायर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. अनुभवी इंग्लिश विकेटकीपर-बल्लेबाज टीम के कप्तान भी हैं. उन्होंने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया है और 10 पारियों में 44.88 की औसत से 359 रन बनाए हैं. बता दें कि काउंटी चैंपियनशिप के दौरान जॉनी बेयरस्टो की बल्लेबाजी के दौरान एक ऐसा मौका भी आया जिसने सोशल मीडिया पर फैन्स को चौंका कर रख दिया.

हुआ ये कि एसेक्स के खिलाफ यॉर्कशायर के हालिया मैच के दौरान, बेयरस्टो ने लगातार दो गेंदों पर गलत शॉट लगाए, लेकिन दोनों मौकों पर कई सेकंड तक अपनी बल्लेबाजी पोज में खड़े रह गए. बेयरस्टो के इस एक्ट ने सोशल मीडिया पर फैन्स का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर बेयरस्टो के इस जेस्चर का वीडियो वायरल हो रहा है.

वीडियो में एसेक्स के तेज गेंदबाज शेन स्नेटर को लगातार दो गेंदें फेंकते हुए दिखाया गया है, जो बेयरस्टो को छकाकर निकल जाती हैं. लेकिन प्रतिक्रिया देने के बजाय, बेयरस्टो बिना हिले-डुले ही हर शॉट के बाद कई सेकंड तक पोज में खड़े रहते हैं.

The art of remaining still, by Jonny Bairstow pic.twitter.com/3Cou7LtaYR