IND vs AUS: भारत के जीत के तुरंत बाद मैदान पर आ पहुंचा फैन, केएल राहुल को लगा लिया गले से, फिर जो हुआ उसने जीता दिल, Video

Fan hugged KL Rahul Viral Video: भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच दिया है, भारत की जीत में विराट कोहली ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. कोहली के अलावा मोहम्मद शमी ने तीन विकेट लिए. वहीं, मैच में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो उस समय केएल राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर भारत के लिए मैच को फिनिश किया. केएल राहुल ने छक्का लगाकर भारत को जीत दिला दी. वहीं, इसके बाद मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.

हुआ ये कि जैसे ही केएल राहुल ने छक्का लगाकर मैच को फिनिश किया. वैसे ही मैदान पर एक शख्स सुरक्षा घेरा को तोड़कर सीधे केएल राहुल के पास पहुंच गया और उन्हें गले से लगा लिया. इसके बाद जो हुआ उसने फैन्स का दिल जीत लिया. दरअसल, केएल राहुल ने बिना डरे ही उस शख्स को प्यार को स्वीकार किया और बड़े मन से गले लगाते हुए नजर आए. शख्स ने केएल राहुल को थोड़े समय तक गले से ही लगाए रखा, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी आए और फिर उसे बाहर ले गए.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. फैन्स राहुल को जेस्चर की तारीफ कर रहे हैं, लोगों का मानना है कि केएल राहुल ने बिना पैनिक हुए शख्स को अपने पास आने दिया और गले लगने दिया. राहुल के इस जेस्चर की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है.

A Fan hugged KL Rahul after the Semi-Final and a beautiful gesture by Rahul as well ♥️ pic.twitter.com/qykn66XPdb