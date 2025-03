Video: दीपक चाहर ने अपने गुरू धोनी से ही ले लिया 'पंगा', फिर माही ने ऐसे जवाब देकर मचाई खलबली

Deepak Chahar Sledge MS Dhoni video: सीएसके ने आईपीएल 2025 (IPL 2025) के तीसरे मैच में मुंबई इंडियंस (CSK vs MI) को 4 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की. इस मैच में रचिन रविंद्र ने शानदार 65 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में सफल रहे. इसके अलावा मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद ने 4 विकेट लेकर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों की कमर तोड़ कर रख दी. नूर अहमद को उनकी खतरनाक गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. वहीं, मैच के दौरान एक ऐसा नजारा भी देखने को मिला जिसने फैन्स को चौंका कर रख दिया.

हुआ ये कि जब सीएसके की पारी के दौरान धोनी बल्लेबाजी करने आए तो मुंबई इंडियंस के गेंदबाज दीपक चाहर ने माही से मजे लेना शुरू कर दिया और मजाक-मजाक में उन्हें स्लेज करने की कोशिश करने लगे. हालांकि धोनी ने उस समय इसका जवाब नहीं दिया लेकिन बाद में जब मैच खत्म हुआ और खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे तो उस समय धोनी मे दीपक के मजेदार स्लेज का बदला लिया.

हुआ ये कि जैसे ही धोनी के हाथ मिलाने के लिए दीपक पहुंचे वैसे ही माही ने बदला लिया और अपने बल्ले से गेंदबाज को मजाक-मजाक में मारते दिखे, सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. फैन्स के बीच धोनी के इस एक्ट ने खलबली मचा दी है.

Deepak Chahar tried to sledge MS Dhoni when Dhoni came at crease.😂😭 #MIvsCSK

Deepak Chahar Full Masti Mode With Mahi bhai ❤️💯 #TATAIPL #TATAIPL2025 #CSKvsMI pic.twitter.com/A5NxRVATSm