'MS Dhoni finishes off in style..', धोनी ने फिर से जमाया उसी अंदाज में ऐतिहासिक 'विजयी छक्का', देखकर यादों में खो गए फैन्स, Video

धोनी ने दिखाई 2011 विश्व कप फाइनल की झलक

MS Dhoni recreates iconic six: वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ छक्का लगाकर भारत को दूसरी बार विश्व विजेता बना दिया था. धोनी (MS Dhoni) द्वारा लगाए गए उस छक्के को याद कर आज भी क्रिकेट फैन्स रोमांच के सागर में गोते लगाने लग जाते हैं. अब जब उस ऐतिहासिक दिन के 12 साल बाद '2 अप्रैल 2023' (on This day in 2011) एक बार फिर धोनी ने उसी अंदाज में शॉट खेलकर फैन्स को पुरानों यादों के सागर में गोते लगाने का मौका दिया है. दरअसल, आईपीएल 2023 में सीएसके की ओर से खेल रहे धोनी ने प्रैक्टिस के दौरान बिल्कुल उसी अंदाज में छक्का जमाया है, जिसका वीडियो सीएसके (CSK) ने ट्विटर पर शेयर किया है. उस वीडियो में माही बिल्कुल उसी अंदाज में छक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर फैन्स की खुशी का ठिकाना नहीं है. सीएसके ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'जब अतीत की घटनाएं सामने आती है..'