Watch: "रोहित को केवल इसी तरह आईपीएल में...", पूर्व बैटर मोहम्मद कैफ ने भारतीय कप्तान को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) सोमवार को एक नहीं, बल्कि कई वजहों से चर्चा का विषय बन गए. बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन रोहित पहले चर्चा में मिडऑफ पर बेहतरीन कैच लेकर आए, तो फिर जिस अंदाज में उन्होंने यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) मिलकर तूफानी शुरुआत दी, तो रोहित को लेकर चर्चा एक अलग ही मुकाम पर चली गई. वहीं, एक और चर्चा रोहित के मेगा ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस को छोड़कर दूसरी टीम जाने को लेकर है, तो इसी बीच पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) को लेकर बहुत ही अहम सलाह दी है.

My thoughts on why RCB should do their best to get Rohit Sharma as captain. He has a very rare quality - pyaar se kaam nikalna jaanta hai. He's a player's captain and tactically no one can come anywhere close to him. https://t.co/gmiemk50FO