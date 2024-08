International Left Handers Day: वसीम जाफऱ ने चुनी टेस्ट औऱ ODI के बेस्ट लेफ्ट हैंडर प्लेइंग XI, इन दिग्गजों को दी जगह

International Left Handers Day: 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जाता है. यह दिन उल्टे हाथ से लिखने और खेलने वालों के लिए मनाया जाता है. ऐसे में भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे के मौके पर टेस्ट और वनडे के ऑल टाइम लेफ्ट हैंडर्स बेस्ट प्लेइंग इलेवन (Test and ODI left handers XI) का ऐलान किया है. जाफर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर वनडे और टेस्ट के 11 बेस्ट बाएं हाथ के खिलाड़ियों को चुना है.

टेस्ट के बेस्ट लेफ्ट हैंडर प्लेइंग इलेवन

वसीम ने टेस्ट में बेस्ट लेफ्ट हैंडर प्लेइंग इलेवन में ओपनर के तौर पर मैथ्यू हैडन और कुमार संगकारा को चुना है. इसके बाद तीसरे नंबर पर वसीम की पसंद ब्रायन लारा बने हैं. इसके बाद नंबर 4 पर ग्रीम पोलक को जगह दी है. ग्रीम पोलक साउथ अफ्रीका के पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज रहे हैं. ग्रीम पोलक ने अपने करियर में 23 टेस्ट में 2256 रन बनाए थे जिसमें 7 शतक औऱ 11 अर्धशतक शामिल हैं.

इसके अलावा जाफर ने कप्तान के तौर पर एलन बॉर्डर का चुनाव किया है. ऑल टाइम बेस्ट लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों की लिस्ट में जाफऱ ने एलन बॉर्डर के बाद गैरी सोबर्स को भी जगह दी है. विकेटकीपर के लिए जाफऱ की पसंद एडम गिलक्रिस्ट बने हैं.

वहीं, तेज गेंदबाज के लिए जाफर ने वसीम अकरम और जहीर खान को इस खास लिस्ट में जगह दी है. भारत के पूर्व क्रिकेटर ने बेस्ट लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी के लिए नंबर 10 पर मिचेल जॉनसन, चमिंडा वास और ट्रेंट बोल्ट को भी शामिल जगह गी है. आखिरी नंबर पर पूर्व दिग्गज की पसंद कुलदीप यादव हैं.

वनडे के बेस्ट लेफ्ट हैंडर्स प्लेइंग इलेवन

टेस्ट के बाद वसीम जाफर ने वनडे में भी लेफ्ट हैंडर प्लेइंग इलेवन बल्लेबाजों का चुनाव किया है. वनडे के लेफ्ट हैंडर प्लेइंग इलेवन में वसीम ने ओपनर के तौर पर मैथ्यू हेडन और सनथ जयसूर्या का चुनाव किया है. विकेटकीपर के लिए वसीम जाफऱ ने कुमार संगकारा को शामिल किया है.

इसके अलावा नंबर तीन पर जाफर की पंसद ब्रायन लारा बने हैं. लारा को जाफर ने कप्तान भी चुना है. इसके बाद लिस्ट में पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने युवराज सिंह, माइकल वेवन, लांस क्लूजनर, वसीम अकरम, चमिंडा वास, मिचेल स्टार्क, जहीर खान और कुलदीप यादव को वनडे के लेफ्ट हैंडर्स बेस्ट प्लेइंग इलेवन में जगह दी है.

A day late but here's my Test and ODI left handers XI. What's yours? #LeftHandersDay pic.twitter.com/4BjGkNJ5Jh