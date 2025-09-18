'क्या थ्रो था...', पाकिस्तानी फील्डर ने मारी अंपायर को गेंद, तो ये क्या बोल गए वसीम अकरम? फैंस का ठनका माथा

Wasim Akram, Pakistan vs United Arab Emirates: एशिया कप 2025 का 10वां मुकाबला कई मामलों की वजह से सुर्खियों में रहा. पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैच खेलने से मना किया. उसके बाद जब वह खेलने के लिए राजी हुए तब करीब एक घंटे की देरी से मैच शुरू हुआ. मैच के दौरान भी एक अजीबोगरीब हादसा देखने को मिला. यूएई की बल्लेबाजी के दौरान जब पावरप्ले का आखिरी ओवर चल रहा था. उस दौरान एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के गलत थ्रो की वजह से अंपायर रुचिरा पल्लीयागुरुगे बुरी तरह से चोटिल हो गए. उनके दर्द का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा. उनकी अनुपस्थिति में दूसरे अंपायर ने अंपायरिंग की जिम्मेदारी संभाली.

वसीम अकरम की हो रही है निंदा

पाकिस्तान बनाम UAE मैच के दौरान कमेंट्री बॉक्स में मौजूद वसीम अकरम ने जब यह हादसा देखा तो उनका पहला शब्द था, 'क्या थ्रो था, बिल्कुल निशाने पर.' अकरम भी इस घटना को देखकर हैरान थे. मगर क्रिकेट प्रेमियों को उनका यह रिएक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया. लोग लगातार उनके इस बयान के लिए उनकी आलोचना कर रहे हैं. @Wxtreme10 नाम के फैन का कहना है, 'एक पाकिस्तानी फील्डर ने अंपायर के सिर पर गेंद दे मारी और वसीम अकरम ने कहा 'क्या थ्रो था, बिल्कुल निशाने पर'. यह हर पाकिस्तानी की मानसिकता है. घिनौना.'

A Pakistani fielder hit the umpire on the head with the ball and Wasim Akram said “What a throw bull's eye.”



This is the mentality of every Pakistani. Disgusting.pic.twitter.com/Ud3Knt4oii — ADITYA 🇮🇹 (@Wxtreme10) September 17, 2025

चिंतित नजर आए सैम अयूब

हालांकि, इस घटना के बाद मैदान में गेंदबाजी कर रहे पाकिस्तानी ऑलराउंडर सैम अयूब को तुरंत अंपायर के पास जाकर हाल चाल लेते हुए देखा गया. इस दौरान वह काफी चिंतित भी नजर आए. घटना के कुछ देर बाद ही अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ी भी अंपायर के पास पहुंचे. इस दौरान अयूब ने पल्लियागुरुगे की टोपी उतारी और उनके कान को सहलाया. मगर इसके बाद भी फायदा नहीं हुआ तो उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा.

