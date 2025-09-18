पाकिस्तान के 'भविष्य' ने बाबर आजम को छोड़ा पीछे, लगा दी शर्मनाक रिकॉर्ड की हैट्रिक

Saim Ayub, Pakistan vs United Arab Emirates: एशिया कप 2025 का 10वां मुकाबला बीते बुधवार (17 सितंबर) को पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दुबई में खेला गया. जहां ग्रीन टीम को अपने होनहार खिलाड़ी सैम अयूब से एक विस्फोटक पारी की उम्मीद थी. मगर वह एक बार फिर से उम्मीदों पर कुछ खास खरे नहीं उतर नहीं पाए. टूर्नामेंट में लगातार वह तीसरी बार शून्य पर आउट हुए. जिसके साथ ही वह पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले संयुक्त रूप से दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड पूर्व क्रिकेटर उमर अकमल के नाम दर्ज है. अकमल ने ग्रीन टीम की तरफ से 2009 से 2019 के बीच कुल 84 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच 79 पारियों में वह 10 बार शून्य पर आउट हुए.

अयूब और शाहिद अफरीदी 8-8 बार हुए हैं शून्य पर आउट

पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर शाहिद अफरीदी के साथ अब सैम अयूब का भी नाम आ गया है. ये दोनों खिलाड़ी क्रमशः आठ-आठ बार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शून्य पर आउट हुए हैं.

अयूब ने बाबर, हफीज और कामरान अकमल को छोड़ा पीछा

यही नहीं सैम अयूब ने पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने के मामले में बाबर आजम, मोहम्मद हफीज और कामरान अकमल को पीछे छोड़ दिया है. ये तीनों खिलाड़ी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रमशः सात-सात बार शून्य पर आउट हुए हैं, जबकि अयूब खबर लिखे जाने तक आठ बार बिना खाता खोले पवेलियन लौट चुके हैं.

सैम अयूब का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

23 वर्षीय सैम अयूब ने पाकिस्तान की तरफ से 2023 से खबर लिखे जाने तक 44 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच उनके बल्ले से 42 पारियों में 20.40 की औसत से 816 रन निकले हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम चार अर्धशतक दर्ज है. यहां एक मुकाबले में उनकी व्यक्तिगत सर्वोच्च पारी नाबाद 98 रनों की है.

एशिया कप 2025 में सैम अयूब का प्रदर्शन

ओमान के खिलाफ - गोल्डन डक.

भारत के खिलाफ - गोल्डन डक.

UAE के खिलाफ - दो गेंदों पर डक.

