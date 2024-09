"इस पीढ़ी नहीं पता कि वो ...". गुमनामी में खो चुके पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर को लेकर भावुक हुए वसीम अकरम, बताया दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज

Wasim Akram on Saeed Anwar: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में जिक्र किया है जिसे वो दुनिया का सबसे महान क्रिकेटर मानते हैं. दरअसल, 6 सितंबर को पाकिस्तान को पूर्व क्रिकेटर सईद अनवर का बर्थडे था. बर्थडे के मौके पर वसीम ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया और सईद अनवर के लिए लिखा , '"महान क्रिकेटरों में से एक को जन्मदिन की शुभकामनाएं.. यह पीढ़ी नहीं जानती कि वह कितने अच्छे थे." वसीम ने यह पोस्ट शेयर कर आजके पीढ़ी को यह बताने की कोशिश की है कि सईद अपने समय में जिस अंदाज में बल्लेबाजी किया करते थे वह अद्भूत था. भले ही आज उनके बारे में बात नहीं होती लेकिन वो महान क्रिकेटरों में शामिल है. वसीम का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Happy birthday to one of the greats . This generation doesn't know how good he was #Saeedanwar #whatatalent #legend https://t.co/nC3vr2xypD