'पाकिस्तान टीम का कोच जोकर है', जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद पर कसा तंज तो वसीम अकरम के रिएक्शन ने मचाई खलबली

Wasim Akram on Jason Gillespie vs Aqib Javed: आकिब जावेद (Aqib Javed) को लेकर जेसन गिलेस्पी (Jason Gillespie) ने आरोप लगाया है कि गैरी कर्स्टन और उन्हें पाकिस्तान टीम से अलग करने की साजिश पाकिस्तान के अंतरिम कोच आकिब जावेद पर्दे के पीछे से कर रहे थे. गिलेस्पी ने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर इस बारे में बात की है और साथ ही आकिब जावेद को जोकर करार दे दिया है. गिलेस्पी ने इंस्टा पर जो स्टोरी शेयर की है उसमें उन्होंने लिखा है कि, आकिब हमेशा ऐसा व्यक्ति था जो पाकिस्तान क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कोच बनने के लिए पर्दे के पीछे से साजिश रचते थे , मुझे और गैरी कर्स्टन को कमतर आंकता था, वह एक जोकर.” जैसे ही आकिब जावेद को लेकर गिलेस्पी ने ये बातें सोशल मीडिया पर शेयर की है वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल मच गई है. वहीं ,इस मुद्दे पर वसीम अकरम ने रिएक्ट किया है. (Wasim Akam on Jason Gillespie vs Aqib Javed)

पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज ने टेन स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा कि , "गिलेस्पी को मैं जानता हूं जो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं लेकिन उन्होंने यदि कुछ ऐसा लिखा है तो यकीनन उसे पाकिस्तान टीम से जाने का दुख होगा."

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने कहा, मुझे नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या हुआ है. क्योंकि जेसन गिलेस्पी रेड बॉल का कोच था. फिर उसको कहा कि आप टेंपरेरी व्हाइट बॉल टीम के भी कोच बन जाएं. उसे जो कहा गया उसने किया. फिर अचानक से हमने सुनी कि उसको निकाल दिया गया है. आकिब को अंतरिम कोच बना दिया गया है.

यकीनन यदि गिलेस्पी ने ये बातें की है तो कहीं न कहीं वो हर्ट हुए होंगे. बिगाड़ने वाले तो बड़े हैं न हमारे पास..जैसा मैंने कहा, गिलेस्पी को दुख हुआ होगा. जब मैंने उसे ऑस्ट्रेलिया में देखा था तो वो मुझे काफी खुश लगा था. पाकिस्तान की कोचिंग करने के लिए वह काफी उत्साहित था. लेकिन मुझे नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या हुआ लेकिन जो भी बातें सामने आई है, वह गलत लग रही है."