"ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम...", वसीम अकरम ने इस खिलाड़ी को बताया वर्तमान क्रिकेट का सबसे महान गेंदबाज

Wasim Akram on James Anderson: जेम्स एंडरसन ने आखिरकार टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. एंडरसन ने अपने टेस्ट करियर में 704 विकेट लिए. वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच एंडरसन के करियर का आखिरी टेस्ट मैच था. इस टेस्ट मैच में ंएंडरसन ने 4 विकेट लिए. बता दें कि एंडरसन के संन्यास के बाद वसीम अकरम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के इस गेंदबाज को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम करार दिया था. स्पोर्ट्सकीड़ा के साथ बात करते हुए वसीम ने महान एंडरसन को लेकर बात की थी. एंडरसन को लेकर वसीम ने कहा, "जेम्स एंडरसन यकीनन ट़ॉप 5 में रहेंगे. बेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में एंडरसन मेरे टॉप 5 में रहेंगे. उसने जिस अंदाज में अपनी फिटनेस को बरकरार रखा, वह कमाल का था. 700 से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने औऱ लगातार खेलते रहना, यह एक बड़ी बात है. एंडरसन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है (GOAT) . उसने 2003 में हमारे साथ शुरू किया था. उस समय कौन जानता था कि यह एक महान गेंदबाज बनेगा और 42 साल की उम्र तक क्रिकेट खेलता रहेगा. इस उम्र में भी जब वह गेंदबाजी करता है तो एक नए जोश के साथ गेंदबाजी करता है."

वहीं, इसके अलावा वसीम ने सोशल मीडिया एक्स पर एंडरसन को लेकर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "शानदार करियर के लिए बधाई ... आपकी सहनशक्ति, जुनून और प्रतिबद्धता हमेशा उच्च स्तर की रही, विकेट लेने की आपकी क्षमता बेमिसाल थी... एक बल्लेबाज के रूप में आपके 114 नॉट आउट की तरह आप हमेशा हमारे दिलों में नॉट आउट रहेंगे... भविष्य में आप जो भी करेंगे उसके लिए शुभकामनाएं."

Congratulations on an amazing career @Jimmy9 … your endurance, passion and commitment were always next level, your ability to take wickets was second to none… like your 114 not outs as a batter you will remain not out in our hearts… best wishes for whatever you do in future.…