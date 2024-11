Jasprit Bumrah : "दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज", बुमराह की घातक गेंदबाजी देख वसीम अकरम ने ऐसे किया रिएक्ट

Wasim Akram on Jasprit Bumrah, Ind vs Aus: पर्थ टेस्ट मैच (IND vs AUS, 1st Test) में जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने अपनी घातक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की बोलती बंद कर दी. बुमराह ने गजब की गेंदबाजी की और कंगारू बल्लेबाजों को तहस-नहस कर दिया. जसप्रीत बुमराह ने जिस अंदाज में गेंदबाजी की उसने फैन्स ही नहीं बल्कि पूर्व खिलाड़ियों का भी दिल जीत लिया. बुमराह के परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने रिएक्ट किया और उन्हें दुनिया का सबसे महान गेंदबाज करार दे दिया है. कमेंट्री के दौरान वसीम ने बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज करार दे दिया है.

दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान जैसे ही अकरम ने स्टीव स्मिथ को LBW आउट करने में सफलता हासिल की, वैसे ही कमेंट्री कर रहे वसीम अकरम ने रिएक्ट किया. वसीम अपने इमोशनल पर काबू नहीं रख पाए और चिल्लाते हुए कहा , "बुमराह दुनिया के सबसे महान गेंदबाज हैं" (Wasim Akram said "The best bowler in World Cricket)

वहीं ,पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद वसीम अकरम ने कहा कि, "देखिए मैं बुमराह को बेस्ट गेंदबाज मानता हूं. उसके पास स्विंग है और रफ्तार है. सबसे बड़ी बात कि वह सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करता है. उनकी गेंद का सामना करना बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल है. इसलिए मैं बुमराह को दुनिया का बेस्ट गेंदबाज मानता हूं.". (Wasim Akram said "The best bowler in World Cricket)

पर्थ टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी और 150 रन बनाए थे जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 7 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं. भारत के पास अभी भी 83 रनों की लीड है. भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में अबतक सफल हो गए हैं. वहीं, सिराज के खाते में दो विकेट और एक विकेट हर्षित राणा लेने में सफल हो गए हैं. बता दें कि भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था.