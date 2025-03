विव रिचर्ड्स ने बताया उस खिलाड़ी का नाम जिसकी वो हर दिन करते हैं तारीफ, बयान ने मचाई खलबली

Viv Richards on his Favourite Player: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन के बाद वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज विव रिचर्ड्स ने Cyrus Says के पॉडकास्ट पर बात करते हुए उनकी जमकर सराहना की. उन्होंने कहा, "जिन लोगों की मैं हर दिन प्रशंसा करता हूं, उनमें से एक विराट कोहली (Viv Richards on Virat Kohli) हैं." विराट ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं. खासतौर पर लक्ष्य का पीछा करते समय उनकी समझदारी, धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन अंदाज देखने को मिलता है.

उनकी इस कला को सराहते हुए कहा कि विराट दबाव में भी संयम बनाए रखते हैं और बेहद सटीक शॉट सिलेक्शन करते हैं, जिससे उन्हें चेज़ मास्टर कहा जाता है. विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कई अहम पारियां खेलीं, जिनमें कुछ यादगार रन-चेज़ शामिल रहे. उनकी इस क्षमता ने भारतीय टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाने में मदद की.

36 वर्षीय कोहली (Virat Kohli in Champions Trophy 2025) ने चैंपियंस ट्रॉफी अभियान का अंत लगभग 83 के स्ट्राइक रेट से 218 रन बनाकर किया. कोहली अब अपना ध्यान इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 सीजन पर लगाएंगे, जहां वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के साथ अपना पहला खिताब जीतने की कोशिश करेंगे. कोहली आईपीएल 2025 के उद्घाटन मैच में खेलेंगे, जिसमें आरसीबी मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी. हालांकि, कोहली ने आरसीबी की कप्तानी नहीं की, बल्कि रजत पाटीदार को यह जिम्मेदारी दी गई.