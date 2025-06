ENG vs WI: विवियन रिचर्ड्स का All-time रिकॉर्ड टूटा, 28 साल के कैरेबियन बल्लेबाज ने वनडे में रचा इतिहास, दुनिया हुई हैरान

Keacy Carty: वेस्टइंडीज के कीसी कार्टी (Keacy Carty record in ODI) ने 1 जून को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे (England vs West Indies, 2nd ODI) में शानदार शतक जड़कर इतिहास रच दिया . कीसी कार्टी का वनडे में यह तीसरा शतक है. इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान कीसी कार्टी ने 105 गेंद पर 103 रन की पारी खेली, अपनी पारी में कार्टी ने 13 चौके लगाए. बता दें कि दूसरे वनडे में भले ही इंग्लैंड की टीम मैच जीतने में सफल रही लेकिन कीसी कार्टी ने अपनी शतकीय पारी के दौरान महान विवियन रिचर्ड्स (Viv Richards) का एक खास रिकॉर्ड तोड़ दिया. कीसी कार्टी वनडे में 33 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामंले में रिचर्ड्स से आगे निकल गए हैं. कार्टी ने अपने पहले 33 वनडे पारियों में 1403 रन बनाए हैं, जो वेस्टइंडीज की ओर से 33 वनडे के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. वहीं, महान विवियन रिचर्ड्स ने 33 वनडे पारियों के बाद अपने करियर में 1399 रन बनाए थे. (Viv Richard vs Keacy Carty in ODI)

33 वनडे पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वेस्टइंडीज बल्लेबाज (Most run after 33rd ODI)

कीसी कार्टी: 1403 रन

विव रिचर्ड्स: 1399 रन

गॉर्डन ग्रीनिज: 1397 रन

रामनरेश सरवन: 1281 रन

शिमरन हेटमायर: 1174 रन

शाई होप: 1115 रन

निकोलस पूरन: 1087 रन

ब्रायन लारा: 1068 रन

लेंडल सिमंस: 1064 रन

एविन लुईस: 1011 रन

इस मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी की और 44. 4 ओवर में 308 रन बनाकर आउट हो गई जिसके बाद इंग्लैंड ने 48.5 ओवर में 7 विकेट पर 312 रन बनाकर मैच को जीत लिया, इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने 139 गेंद पर 166 रन की पारी खेली, रूट को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. रूट ने अपनी 166 रन की पारी में 21 चौके और दो छक्के लगाए. रूट अब इंग्लैंड की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं . रूट के नाम अब 7082 रन दर्ज हो गई है वहीं, मॉर्गेन ने 6957 रन बनाए थे.