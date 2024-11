पिता के नक्शेकदम पर चल रहा बेटा, तिहरे शतक से चूके आर्यवीर पर वीरेंद्र सहवाग का आया रिएक्शन

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने शुक्रवार को अपने बेटे आर्यवीर सहवाग की सराहना की, जिन्होंने शिलांग के पोलो में एमसीए ग्राउंड पर अंडर-19 पुरुष कूच बिहार ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए मैच में मेघालय के खिलाफ दिल्ली के लिए खेलते हुए 297 रन बनाए.

सहवाग ने एक्स पर लिखा, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था,"अच्छा खेला, आर्यवीर सहवाग. 23 रन से फेरारी चूक गए. लेकिन शाबाश, जोश बनाए रखो और आप और भी कई बड़े शतक तथा दोहरे और तिहरे शतक बनाएं. खेल जाओ..."

Well played @aaryavirsehwag . Missed a Ferrari by 23 runs. But well done, keep the fire alive and may you score many more daddy hundreds and doubles and triples. Khel jaao.. pic.twitter.com/4sZaASDkjx