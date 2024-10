Virat Kohli, IND vs NZ: कोहली के लिए 'काल' बन गए हैं स्पिनर, ये चौंकाने वाले आंकड़े दे रहे गवाही

Virat Kohli: विराट कोहली को विश्व क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है. कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 27 हजार रन बना लिए हैं. लेकिन हाल के दिनों में खासकर टेस्ट क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस औसत रहा है. आधुनिक टेस्ट क्रिकेट में फैब फोर बल्लेबाजों में जो रूट, विराट कोहली, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ को माना जाता है लेकिन हाल के समय में कोहली टेस्ट में इन बल्लेबाजों से पिछड़ते जा रहे हैं. ऐसे में अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में कोहली को विराट परफॉर्मेंस कर दिखाना होगा कि अभी भी उनका रूतबा खत्म नहीं हुआ है.

विराट कोहली ने अबतक 29 शतक लगाए हैं. उन्होंने अबतक टेस्ट में 8947 रन बनाए हैं. लेकिन पिछले 4 साल के कोहली के बल्ले से ज्यादा रन नहीं निकले हैं. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण स्पिनर्स हैं. कोहली ने अबतक टेस्ट में 8947 रन बनाए हैं. साल 2021 के बाद से अबतक कोहली ने 28 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान 21 बार उन्हें स्पिनर्स ने पवेलियन की राह दिखाई थी. वहीं, 24 बार तेज गेंदबाजों ने उन्हें आउट किया था. विराट स्पिनर्स के खिलाफ 5 दफा फील्डरों के द्वारा कैच आउट तो वहीं, एक बार विकेटकीपर के द्वारा कैच किए गए हैं. स्टंप एक और 5 दफा स्पिनरों ने कोहली को बोल्ड करने में सफलता हासिल की है. इसके साथ- साथ 9 बार कोहली को LBW आउट होना पड़ा था.

