WPL में स्मृति मंधाना की RCB की जीत पर झूम उठे विराट कोहली, खास संदेश लिखकर ऐसे दी बधाई

Virat Kohli writes special message to Smriti Mandhana: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने दूसरी बार विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस टीम ने गुरुवार को बीसीए स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के विरुद्ध 6 विकेट से जीत दर्ज की.इससे पहले आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल 2023/24 का खिताब अपने नाम किया था. इस लीग का पहला और तीसरा सीजन मुंबई इंडियंस (एमआई) ने अपने नाम किया था. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचकर ट्रॉफी जीतने का मौका गंवा बैठी. आरसीबी की जीत के बाद विराट कोहली ने सोशल मीडिया इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को बधाई दी .

कोहली ने लिखा, "एक बार फिर चैंपियन। RCB का झंडा ऊंचा रखा और यह कुछ ऐसा है जिस पर आप सभी गर्व कर सकते हैं," कोहली ने लिखा, "स्मृति और पूरी टीम और मैनेजमेंट टीम को इस शानदार जीत के लिए बहुत-बहुत बधाई. आप लोग निश्चित रूप से इसके हकदार हैं. इस पल का आनंद लें और हमारे शानदार फैंस के प्यार को महसूस करें. "

आरसीबी पांच टीमों की तालिका में शीर्ष पर है जबकि चार में से तीन मैच हारकर दिल्ली सबसे नीचे है.दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के 41 गेंद में 62 रन की मदद से 166 रन बनाये थे. एक समय पर दिल्ली का स्कोर दूसरे ओवर में चार विकेट पर 10 रन था लेकिन शेफाली ने पारी को संभाला. मंधाना ने हालांकि उनकी पारी को बेनूर करते हुए आरसीबी को एकतरफा जीत दिलाई.

आरसीबी ने तीसरे ओवर में ग्रेस हैरिस का विकेट गंवा दिया था लेकिन इसके बाद मंधाना और जॉर्जिया वोल ने दूसरे विकेट के लिये 142 रन की साझेदारी की. आरसीबी ने दस गेंद बाकी रहते जीत दर्ज की.

मंधाना ने 61 गेंद में 13 चौकों और तीन छक्कों के साथ 96 रन बनाये. वहीं आस्ट्रेलिया की वोल ने 42 गेंद में पांच चौकों और दो छक्कों के साथ 54 रन जोड़े. मंधाना ने नंदिनी शर्मा की गेंद पर लूसी हैमिल्टन को कैच दिया लेकिन तब तक टीम की जीत तय कर दी थी.

वहीं पहले बल्लेबाजी के लिये भेजी गई दिल्ली की टीम ने पहली नौ गेंद में ही दस रन पर चार विकेट गंवा दिये थे और 74 रन पर छह विकेट गिर चुके थे. शेफाली ने 41 गेंद में पांच चौकों और चार छक्कों की मदद से 62 रन बनाये. दिल्ली ने पहले ओवर में लिजेले ली (चार) और लौरा वोल्वार्ट (0) के विकेट गंवा दिये.कप्तान जेमिमा रौड्रिग्स (चार) और मरिजाने काप (0) अगले ओवर में पवेलियन लौट गईं. रों शीर्ष बल्लेबाज बोल्ड हुए और पहले ओवर में लॉरेन बेल को विकेट मिले जबकि दूसरे ओवर में दोनों विकेट सयाली सतघारे ने लिये.

निक्की प्रसाद 12 रन बनाकर प्रेमा रावत की गेंद पर पगबाधा आउट हुई. वहीं मिन्नू मनी (पांच) ने नडाइन डि क्लेर्क की गेंद पर स्मृति मंधाना को आसान कैच थमाया.

शेफाली ने एक छोर संभालकर रनगति को बढाना जारी रखा. उन्होंने निक्की के साथ 59 रन की साझेदारी की. मैदान के चारों ओर शॉट खेलने वाली शेफाली ने राधा यादव की गेंद पर एक रन लेकर अर्धशतक पूरा किया.

उन्होंने स्नेह राणा के साथ 34 रन की उपयोगी साझेदारी भी की । राणा ने 22 गेंद में 22 रन बनाये और वह 14वें ओवर में स्पिनर रावत की गेंद पर आउट हुई.

शेफाली को 16वें ओवर में जीवनदान मिला जब राधा की गेंद पर लांग आफ में गौतमी नाईक ने उनका कैच टपकाया.शेफाली आखिर में बेल की गेंद पर रावत को कैच देकर लौटी. आखिरी ओवरों में दिल्ली के लिये पदार्पण करने वाली लूसी हैमिल्टन ने 19 गेंद में तीन चौकों और तीन छक्कों की मदद से 36 रन बनाये.

(IANS के इनपुट के साथ)

