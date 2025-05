रिकॉर्ड्स से लेकर अंदाज-ए-बयां तक, टेस्ट क्रिकेट की 'विराट कथा'

Virat Kohli Test Retirement: ये हैं विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज़ों में एक, लेकिन अब वो टेस्ट मैचों में नज़र नहीं आएंगे. उन्होंने करीब 14 साल टेस्ट क्रिकेट को देने के बाद बल्ला रख दिया है. ये फैसला उन्होंने ऐसे समय लिया है जब आइपीएल के मुक़ाबलों में वो लगातार रन बना रहे थे. हालांकि उनके संन्यास को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. अभी भारतीय टीम इंग्लैंड जाने वाली है. क्या वह टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों की जगह भर सकेगी? ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें इंग्लैंड के दौरे पर नहीं लिया जा रहा था. हालांकि बीसीसीआई का कहना है ये फैसला विराट कोहली ने खुद किया है.

भारत के क्रिकेट प्रेमियों को विराट कोहली की पहली याद एक ऐसे किशोर के रूप में है, जिसने अपने पिता को खोने के बाद भी मैच खेलने का फ़ैसला किया था. ये 2006 की बात है. कर्नाटक के ख़िलाफ़ रणजी ट्रॉफी मैच में विराट कोहली 40 रन पर बल्लेबाज़ी कर रहे थे, लेकिन उसी शाम उनके पिता प्रेम कोहली के न रहने की ख़बर आई, लेकिन कोहली ने इस शोक को अपने समर्पण पर हावी नहीं होने दिया. उन्हें याद था कि उन्हें अपने पिता का सपना भी पूरा करना है. अगले दिन वो फिर मैदान में थे, उन्होंने 90 रन बनाए और दिल्ली की टीम को फॉलोऑन से बचाया.

जाहिर है, कोहली ने बता दिया था कि उनके भीतर कैसा ज़िद्दी खिलाड़ी है. इत्तिफ़ाक से वो भारतीय क्रिकेट से ऐसे समय जुड़े, जब भारतीय टीम एक झंझावात से उबरने की कोशिश कर रही थी. 2007 का साल भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी नाकामी और एक बड़े प्रयोग का साल था. उस साल जिस वर्ल्ड कप को भारत जीतने की उम्मीद कर रहा था, वह उसके पहले दौर को भी पार नहीं कर सका. बांग्लादेश ने पहले ही मैच में भारत को हरा दिया.

आने वाले दिनों में ये बात सामने आई कि तब के कोच रहे ग्रेग चैपल ने भारतीय टीम को बिल्कुल बांट रखा था. तभी भारतीय टीम ने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए कमान बिल्कुल युवा खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को सौंप दी. धोनी ने अपने चुनाव की लाज रख ली और ये वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया. टीम के स्वागत के लिए मुंबई की सड़कों पर जो भीड़ उमड़ी, वह अब इतिहास का हिस्सा है. ये वो समय था जब विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के द्वार पर दस्तक दे रहे थे. अगले ही साल 2008 में वो वनडे टीम के सदस्य बने. उसके बाद से अब तक वो भारतीय क्रिकेट के सबसे मज़बूत स्तंभ बने रहे.

वर्ल्ड कप जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर को कंधे पर उठा कर घूमते हुए उनकी तस्वीर वायरल हो चुकी है. इत्तिफ़ाक से इसी साल विराट कोहली टेस्ट टीम का भी हिस्सा बने. ये असल में भारतीय क्रिकेट में कोहली युग की शुरुआत है. गावास्कर, कपिलदेव, गांगुली और धोनी के बाद के उस दौर की, जिसमें आत्मविश्वास से भरा भारत दुनिया भर के किले फतह कर रहा है. विराट कोहली की बल्लेबाज़ी में एक क्लीनिकल सफाई दीखती है. उनके स्ट्रोक कई लोगों को बहुत आकर्षक नहीं लगते. वो सहवाग की तरह छक्के नहीं लगाते, वो वीवीएस लक्ष्मण की तरह के कलात्मक बल्लेबाज़ नहीं हैं, लेकिन वो अपने काम में बिल्कुल अचूक हैं. उनको बस रन बनाना आता है और हालात के अनुरूप ढालना आता है.

अपने शुरुआती वर्षों में तो वो जैसे क्रिकेट की अनिश्चितता को स्थगित कर डालते हैं. उनके रूप में भारत को वो बल्लेबाज़ मिल गया है जिसकी सचिन के बाद सबको तलाश थी. सिर्फ टेस्ट मैचों की बात करें तो उन्होंने 123 टेस्ट मैच खेले हैं, 9230 रन बनाए हैं, उनका औसत 46.85 का है, उनके हिस्से 30 शतक और 31 अर्धशतक हैं. वो भारत में सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाने के मामले में चौथे नंबर पर हैं. उनसे ज़्यादा रन बस तेंदुलकर, द्रविड़ और गावास्कर ने बनाए हैं. जबकि कोहली ने सात दोहरे शतक लगाए हैं जो किसी और भारतीय खिलाड़ी के हिस्से नहीं हैं.

सच तो ये है कि ये आंकड़े विराट कोहली की महानता की झलक नहीं दिखाते. टेस्ट मैचों में गावसकर, द्रविड़, सहवाग, तेंदुलकर सहित कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनका औसत 50 के पार है. लेकिन दरअसल बीते कुछ वर्षों में कोहली के आउट ऑफ फॉर्म रहने की वजह से ये आंकड़े ऐसे हो गए हैं. वरना ऐसा भी दौर रहा है जब तेंदुलकर बस शतक पर शतक लगाते दिखाई पड़ते हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि वो क्रिकेट के तीनों प्रारूपों- टेस्ट मैच, वनडे और टी-20 में लगभग एक सी महारथ के साथ बल्लेबाज़ी करते हैं और एक दौर ऐसा भी आता है जब तीनों फॉर्मैट में उनका बल्लेबाज़ी औसत 50 के पार का है. वनडे मैचों में तो कभी वो 60 के औसत के पार जा रहे थे. अब भी उनका औसत 58 को छूता हुआ है जबकि टी-20 मुक़ाबलों में वो 48 पार का औसत निकाल रहे हैं जिसका कोई सानी नहीं हो सकता. अगर क्रिकेट के सभी प्रारूपों को जोड़ कर देखें को विराट कोहली अपने समय के कई खिलाड़ियों से काफ़ी आगे दिखते हैं.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वो 21 बार मैन ऑफ द सीरीज़ चुने गए हैं. सचिन तेंदुलकर 20 की संख्या के साथ इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं. बीते वर्ल्ड कप में वो 11 मैचों में 95.62 के औसत से 765 रन बना डाले और उनकी स्कोरिंग दर 90.31 की थी. जो लोग क्रिकेट समझते हैं, वो इस आंकड़े की गहराई को बेहतर ढंग से समझेंगे. वनडे मैचों में उनके 50 शतक हैं जो किसी और खिलाड़ी के नहीं हैं. टेस्ट मैचों में उन्होंने भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 68 टेस्टों में कप्तानी की और सबसे ज़्याादा 40 टेस्ट जीते. जीत के मामले में दुनिया के बस दो कप्तान उनसे आगे हैं. रिकी पॉन्टिंग और ग्रैम स्मिथवो लॉयड और फ्लेमिंग जैसे कप्तानों से कहीं ज़्यादा कामयाब हैं.

दरअसल विराट कोहली को अगर नए भारत की पहचान माना जाता है तो इसकी वजह उनके खेल और उनके रिकॉर्ड्स में ही नहीं, उनकी कुल शख्सियत और उनके रवैये में है.वो भारतीय टीम के सबसे फिट खिलाड़ियों में हैं. उन्होंने फिटनेस को लगभग सबके लिए पैमाना बना दिया. उनके भीतर अपनी तरह की मुखर आक्रामकता रही. महेंद्र सिंह धोनी ने बेशक कैप्टन कूल के तौर पर नाम कमाया, लेकिन विराट कोहली ऐसे कप्तान के तौर पर जाने गए जो अपने जज़्बात को मैदान पर कभी छुपाते नहीं रहे. उनकी आक्रामकता को दूर से पहचाना जाता रहा. वो वाकई धोनी के बाद भारतीय क्रिकेट का अलग युग बनाते रहे. यही वजह है कि टेस्ट मैचों से उनके संन्यास के बाद अचानक उनको लेकर लोगों की प्रतिक्रियाओं का तांता लग गया है. सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत निजी किस्म के प्रसंग का जिक्र करते हुए विराट कोहली को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है.

जब आप टेस्ट से रिटायर हो रहे हैं, मुझे 12 साल पहले आपकी वह सुचिंतित भंगिमा याद आती है, जब मेरे आख़िरी टेस्ट के दौरान आपने मुझे अपने दिवंगत पिता का एक धागा दिया था. ये मेरे लिए इतना निजी था कि लेना मुश्किल था, लेकिन ये भंगिमा दिल छू लेने वाली थी और मुझे हमेशा याद रह गई. दिया था. मेरे पास ऐसा कोई धागा लौटाने के लिए नहीं है, लेकिन मेरी हार्दिक प्रशंसा और शुभकामनाएं स्वीकार करें. विराट, आपकी सच्ची विरासत इस बात में है कि आपसे अनगिनत युवा क्रिकेटरों ने खेल से जुड़ने की प्रेरणा ली. क्या नायाब टेस्ट करिअर रहा है आपका. आपने भारतीय क्रिकेट को रनों से कहीं ज़्यादा काफ़ी कुछ दिया है. आपने इसे जज़्बाती मुरीदों और खिलाड़ियों की एक नई पीढ़ी दी है.

