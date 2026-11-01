पहले वनडे से पहले नेट्स में विराट कोहली दिखे परेशान, भारत के नए तेज गेंदबाज ने दी कड़ी चुनौती

वनडे सीरीज के लिए भारत के खिलाड़ी न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं और इस सीरीज के लिए जमकर अभ्यास भी कर रहे हैं. 4 नवंबर को वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा. सीरीज में 5 मैच खेले जाने हैं. वनडे सीरीज में एक बार फिर सबकी नजर विराट कोहली और रोहित शर्मा पर रहेगी. बता दें कि सीरीज से पहले भारतीय टीम ने नेट पर खूब अभ्यास किया है, खासकर कोहली और रोहित ने उन युवा गेंदबाजों का जमकर सामना किया जो अपनी गति के लिए जाने जाते हैं.

नेट सेशन का मकसद सीनियर बल्लेबाजों को परखना था, लेकिन युवा तेज गेंदबाजों आकिब नबी, अंशुल कंबोज और गुरनूर बराड़ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. गुरनूर ने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए पिच से तेज उछाल हासिल की, जिससे बल्लेबाजों को शॉर्ट गेंदों के खिलाफ काफी सतर्क रहना पड़ा. वहीं, कंबोज ने बहुत ही सधी हुई लाइन पर गेंदबाजी की.

हालांकि, सबसे ज्यादा चुनौती आकिब नबी ने पेश की, जो हाल ही में 'इंडिया ए' के ​​लिए पहले अनौपचारिक टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करके लौटे थे. उन्होंने विशेष रूप से विराट कोहली को काफी परेशान किया. नबी को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चोटिल प्रसिद्ध कृष्णा की जगह भारतीय टीम में शामिल किया गया है.

'रेवस्पोर्ट्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, नबी ने बार-बार बल्ले के बाहरी किनारे को छकाया और अपनी तेज मूवमेंट से अनुभवी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला. इससे साबित होता है कि उनका हालिया फॉर्म कोई तुक्का नहीं है. कोहली के लिए यह दोपहर शानदार शॉट्स और कड़ी मेहनत का मिला-जुला अनुभव रही. कुछ मौकों पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ शानदार शॉट्स खेले, लेकिन नबी ने उन्हें काफी परेशान किया.

नेट्स में विराट कोहली को बार-बार चकमा देते रहे नबी

नबी ने अपनी अंदर आती गेंदों से कोहली के पैड और थाई पैड पर कई बार गेंद मारी, जबकि लगातार बाहर जाती गेंदों से भी उन्हें परखा, स्थिति यह थी कि कोहली इस बात से थोड़े चिढ़ते हुए भी दिखे कि नबी उन्हें बार-बार छका रहे थे. हालांकि, कोहली का स्वभाव ही ऐसा है कि उन्होंने जल्द ही इन मुश्किल पलों को भुला दिया और फिर से पूरे जोश में आ गए. मैदान के किनारे वे रोहित शर्मा के साथ हंसी-मजाक करते भी नजर आए.

बाकी बल्लेबाजों के लिए भी यह सेशन काफी सतर्कता भरा रहा. रोहित शर्मा ने आक्रामक रुख अपनाने के बजाय संभलकर खेलने का फैसला किया. उन्होंने पिच की गति के हिसाब से खुद को ढालते हुए, मजबूत डिफेंस के साथ-साथ बीच-बीच में अच्छे शॉट्स भी खेले.

केएल राहुल भी बाद में इस सेशन में शामिल हुए और अभ्यास किया, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ ने भी इन तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए समय बिताया. पहले वनडे में अब केवल तीन दिन बचे हैं, ऐसे में यह कड़ा अभ्यास बल्लेबाजों के लिए एक बेहतरीन 'रियलिटी चेक' साबित हुआ, इससे उन्हें पिच के मिजाज को समझने और उसी के अनुसार खुद को तैयार करने में मदद मिली है.

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