VIDEO: पिछली बार की भिड़ंत में विराट कोहली ने दी थी खलील अहमद को चेतावनी, पूरा हुआ 'अब तू आ' वाला बदला

Virat Kohli Fulfils Ab Tu Aa Prophecy: पिछली बार जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत हुई थी. उस दौरान खलील अहमद और विराट कोहली के बीच जबर्दस्त टक्कर टक्कर देखने को मिली थी. मैच के दौरान सीएसके के होनहार गेंदबाज ने विराट कोहली को काफी तंग किया था. यही नहीं एक पल ऐसा भी आया जब खलील ने कोहली के खिलाफ आउट की अपील करते हुए जश्न मनाना शुरू कर दिया था. मगर मैदानी अंपायरों ने किंग कोहली को नॉट आउट करार दिया. उसके बाद कोहली को मजाक में खलील को चेतावनी देते हुए पाया गया था कि अगली बार जब वह मैदान में मिलेंगे तो वह भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे.

जारी टूर्नामेंट के 52वें मुकाबले में बीते कल (03 मई) दोनों टीमें एक बार फिर से आमने-सामने हुईं. इस दौरान पारी का तीसरा ओवल डालने आए खलील अहमद के खिलाफ विराट कोहली जबर्दस्त लय में नजर आए. उन्होंने पांचवीं और छठवीं गेंद पर लगातार दो छक्के लगाए. जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना विचार साझा करते हुए लिखा है कि कोहली ने पिछले मुकाबले का बदला ले लिया है.

पिछले मुकाबले में खलील अहमद काफी महंगे रहे. मैच के दौरान विराट कोहली ने उनके खिलाफ काफी रन बनाए. जिसके बाद सैम कुर्रन की गेंद पर जब खलील ने उनका कैच पकड़ा तो उसके बाद उन्हें काफी आक्रामक अंदाज में जश्न मनाते हुए देखा गया. सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें गुस्से में उन्हें गेंद को जमीन पर पटकते हुए देखा जा सकता है.

Kohli said come to chinnaswamy I'll show you levels after the game in chepauk to Khaleel and he ended up giving 65 runs in 3overs.



